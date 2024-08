Grave incidente in via Rocco Chinnici a Cinisi (Palermo). Un muratore in pensione F.C. di 75 anni, mentre stava effettuando alcuni lavori a casa sua è caduto da un’altezza di cinque metri. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia, dove si trova in gravissime condizioni. L’anziano dovrà essere operato nelle prossime ore

