sospeso il Rdc

A Catania beccato mentre nasconde la droga sotto un’auto in sosta

A Santa Maria di Licodia Arrestati due produttori di canapa indiana

Il giudice sospende alla moglie di uno dei due il Reddito

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza un catanese di 35 anni, già destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analoghi reati, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga sotto l’auto

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a nascondere qualcosa sotto una delle autovetture parcheggiate. Dopo averlo fermato e identificato, i carabinieri hanno recuperato sotto la macchina una busta di plastica con 45 dosi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di 30 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.

La piantagione di Canapa

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato nella flagranza un uomo di 35 anni e un 57enne, entrambi di Paternò, poiché ritenuti responsabili di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. I due avevano scelto come luogo di coltura un terreno in contrada Mastrolocchino, agro del comune di Santa Maria di Licodia, dove in quattro diverse porzioni, nascoste dalla fitta vegetazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 45 piante di canapa indiana.

La moglie con il reddito

Mentre giungevano sul posto a bordo delle loro auto per poi procedere a piedi verso le coltivazioni e cominciare ad irrigarle tramite un sistema creato ad hoc, sono stati fermati e messi ai domiciliari così come disposto dal giudice che ha disposto che venga immediatamente sospesa l’erogazione del reddito di cittadinanza che la moglie del 57enne percepiva dallo scorso luglio.