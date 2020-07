nel quartiere di San Nullo

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Agatino Aperi, per i reati di produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nel pomeriggio del 17 Luglio in seguito a una segnalazione anonima i “Falchi” della Squadra Mobile hanno avviato un’attività investigativa al fine di rinvenire una piantagione di marijuana nel quartiere di San Nullo. Dai primi accertamenti è stato possibile individuare un immobile in disuso e della vegetazione sospetta.

I successivi riscontri hanno permesso di focalizzare l’attenzione sull’uomo e gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione. Sono state trovate 31 piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri. Sono state scovate anche delle infiorescenze di marijuana di 10 grammi e strumenti utilizzati per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. L’uomo è stato dunque stato arrestato e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.