La tragedia in casa

Sarebbe morto dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo dei lavori all’interno della propria abitazione. La vittima della tragedia che si è consumata a Catania è un uomo di 38 anni.

La ricostruzione del dramma

Un dramma ancora da ricostruire nei dettagli. Fatto sta che l’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso la vita a causa di una caduta avvenuta mentre stava eseguendo alcuni lavori in casa. Si tratterebbe di un 38enne catanese, F.C le iniziali. L’uomo, dopo il volo, ha battuto violentemente e ha perso conoscenza. È morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Librino.

Folla all’ospedale

La tragedia è avvenuta nella prima mattinata di oggi, 15 settembre. In ospedale sono arrivati numerosi parenti e conoscenti della vittima molto nota nella zona del rione catanese del ‘Passareddu’.

Tante le tragedia simili avvenute in casa

L’ultima tragedia simile in ordine di tempo è avvenuta nell’Agrigentino. Grave un uomo ricoverato in ospedale dopo l’incidente avvenuto a Raffadali, in provincia di Agrigento. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Caltanissetta. Un romeno di 63enne è caduto dal tetto della propria abitazione, a Raffadali, nell’Agrigentino, mentre stava cercando di riparare l’antenna televisiva. E’ precipitato da un’altezza di circa 5 metri e l’impatto è stato violento.

In elicottero a Caltanissetta

L’uomo, che ha riportato un importante trauma cranico, è stato soccorso da personale del 118 e trasferito, in elicottero, nell’ospedale di Caltanissetta. Nel nosocomio è ricoverato in codice rosso e sottoposto a Tac. Sul posto per indagini e rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Raffadali.