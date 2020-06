I prodotti sequestrati del valore commerciale di circa 7 mila euro

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato tre catanesi di 49, 51 e 59 anni, poiché ritenuti responsabili di ricettazione. Nel corso di servizi di controllo ad attività produttive, industriali e commerciali, disposti dal Comando Provinciale di Catania, i militari, in questa via San Gaetano Alle Grotte, all’interno del popolare mercato denominato “fera ‘o luni”, hanno sorpreso i tre mentre erano intenti a vendere illegalmente, sulle tipiche bancarelle, ingente materiale medicale e presidi medico-chirurgici dal valore commerciale di circa 7 mila euro.

Da alcuni accertamenti gli oggetti sono risultati essere stati rubati tra il luglio 2019 e lo scorso aprile.

La refurtiva è stata sottoposta a sequestro e sarà restituita al proprietario.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato invece un catanese di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto la scorsa notte in via Galermo. Il giovane, alla guida di una Kia Picanto, vedendo la “gazzella” dell’Arma mentre usciva da una nota piazza di spaccio tentava di fuggire, ma perdendo il controllo dell’autovettura andava a impattare ad alta velocità contro un muro di cinta lungo la via Giovanni Grasso. Il pusher, bloccato dai militari è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 13 dosi di marijuana. Con delle ferite agli occhi, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Garibaldi-centro. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari.