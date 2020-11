La droga nelle mutande

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato il catanese P.G.O., di 22 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti, di passaggio in via Acquicella, dopo aver notato un gruppo di tre giovani che sostava in un piazzale alle spalle di una palazzina e, che uno di essi cedeva qualcosa agli altri due, procedeva immediatamente a controllo.

E’ stato scoperto così che due di essi, fratelli, si erano recati con la propria auto in quel luogo per acquistare sostanza stupefacente e, infatti, consegnavano spontaneamente alcune dosi di marijuana appena acquistata.

Entrambi ascoltati confermavano d aver acquistato la sostanza da P. G. O., il quale però negava di avere con sé droga. E’ stata così effettuata la perquisizione personale dell’uomo che nella biancheria intima aveva 9 dosi di marijuana, del peso di grammi 7 e un portamonete contenente la somma di euro 114. Nel bagno della sua casa, inoltre, vi era altra marijuana, suddivisa in fiori 2 dosi, del peso complessivo di 20 grammi. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo,

Nella mattinata di domenica, agenti delle Volanti sono intervenuti presso l’abitazione di un pregiudicato, ubicata nella zona di Vaccarizzo in cui era stato segnalato un sospetto andirivieni di persone che faceva presumere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sospetto dei poliziotti è stato confermato dopo la perquisizione domiciliare in cui sono stati rivenuti e sequestrati un involucro con 17 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, che erano stati nascosti dentro il cassetto di una libreria. Nella cisterna 27 involucri di carta stagnola contenenti la stessa sostanza, del peso complessivo di 28 grammi. Il responsabile, M.S. 49 anni, è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la droga è stata interamente sequestrata.