Videosorveglianza abusiva in azienda, denunciato imprenditore

24/02/2023

Videosorveglianza e locali abusivi, denunciato un imprenditore e sanzionato un commerciante nel Catanese. E ‘ il bilancio di un’operazione dei carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, con l’ausilio dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”. Con loro anche il nucleo ispettorato del lavoro provinciale e i Nas. Insieme hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel centro città, in particolare tra corso Italia, viale Mario Rapisardi e il lungomare di Ognina.

Gli occhi elettronici indiscreti

In questo ambito effettuati diversi controlli alle attività commerciali, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa igienico sanitaria e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A finire nel mirino una società di autonoleggio di viale Marco Polo. I militari dell’Arma hanno denunciato alla Procura il titolare, un 62enne di Genova, con l’accusa di violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L’imprenditore, all’interno del parcheggio della società, aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza. Lavori però non autorizzati né dai sindacati, né dall’ispettorato territoriale del lavoro. Inoltre i carabinieri hanno accertato anche l’omessa tracciabilità delle retribuzioni del personale dipendente. E per questo è arrivata anche una sanzione per un importo complessivo di 4.500 euro.

I locali in parte abusivi

Analoghi controlli anche in una rivendita di prodotti ittici di viale Rapisardi. In questo caso scoperta un’ala abusiva dei locali. In pratica l’attività commerciale ampliata senza alcuna autorizzazione edilizia. I carabinieri hanno per questo elevato una sanzione amministrativa di mille euro al titolare, un 65enne Catanese. Nel contempo è stata anche stabilita la chiusura immediata dell’area abusiva.

Controlli anche alla circolazione stradale

Nello stesso contesto operativo i carabinieri hanno effettuato anche controlli alla circolazione stradale. Un automobilista di 38 anni di Catania denunciato per guida senza patente reiterata nel biennio. Nel complesso identificate una cinquantina di persone e controllati una ventina di veicoli con conseguenti violazioni al codice della strada per un importo di oltre 6 mila euro.