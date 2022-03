la fortuna a Belpasso

Due milioni di euro con un biglietto da 20 euro. La fortuna arriva a Belpasso, nel Catanese, dove è stato comprato un biglietto “Il Miliardario Maxi” nel centro commerciale Etnapolis. Ora nel centro in provincia di catania è caccia al vincitore che fino a ora è rimasto anonimo.

Il posto del Centro commerciale su Facebook

“Iniziamo la settimana con una notizia che ci ha resi davvero felicissimi. In questi giorni di profonda tensione a causa della guerra tra Russia ed Ucraina che sta incessantemente continuando e con i casi di positività al Covid che stentano a diminuire, una combinazione vincente e stratosferica che nessuno dimenticherà facilmente è stata riscontrata in un gratta e vinci che è stato acquistato in questa nostra struttura. Una giornata memorabile, splendida per questa persona residente nella cittadina di Belpasso che starà già certamente festeggiando e a cui anche noi ci uniamo per farle tanti auguri”. Quiesto il messaggio apparso sulla pagina Facebook dello stesso centro commerciale che ha anche pubblicato una copia del biglietto vincente.

La gioia sui social

“Dalle nostre parti qualcuno direbbe ’a fortuna si rivigghiau’ e pensare che si sia fermata proprio nel nostro locale, con 2 milioni di euro, ci riempie completamente di gioia!”, conclude la scritta del personale del centro commerciale.

I Gratta e vinci fanno gola anche ai ladri

Furto la notte dell’8 febbraio scorso in un’edicola in via Trinacria a Palermo. Questa mattina il titolare dell’esercizio commerciale si è accorto che i ladri hanno forzato i lucchetti della rivendita e si sono portati via circa 2500 euro in gratta e vinci. Il commerciante ha chiamato la polizia di Stato ed ha presentato denuncia. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.