La fortuna tocca la Sicilia e in particolare Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania, dove è stata realizzata una vincita da oltre 1 milione 756 mila euro con il biglietto “Nuovo Turista per Sempre”.

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Sebastiano Spoto, in via Marina, 6, Fiumefreddo di Sicilia (CT).

“Siamo molto contenti! Il nostro è un paese piccolo, dove ci sono anche tanti disoccupati, spero di cuore che abbia vinto una persona bisognosa della vincita”, ha dichiarato Sebastiano Spoto, titolare del punto vendita.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 732 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

Il Gratta e Vinci è la più grande lotteria istantanea al mondo e permette – grattando i simboli che compaiono sul biglietto – di vincere premi immediati in denaro. Il Gratta e Vinci è gestito da Lotterie Nazionali S.r.l., società partecipata da Lottomatica Holding S.r.l., Scientific Games International Inc., Scientific Games Italy Investments S.r.l., Arianna 2011 S.p.A. e Servizi in Rete 2001 S.r.l

Dal 1° ottobre 2017, per tutte le lotterie istantanee, alle vincite di importo superiore a 500 euro viene applicata una ritenuta pari al 12% sulla parte di importo eccedente la somma di 500 euro.

Maggiori informazioni, anche sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco, sono disponibili sui siti www.agenziadoganemonopoli.gov.it, www.grattaevinci.com e presso i punti vendita.