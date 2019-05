domani 29 maggio un incontro al centro fieristico Le Ciminiere

Educare i più giovani contro la violenza di genere, se ne parla a Catania domani 29 maggio alle 9 al centro fieristico Le Ciminiere. Quella della violenza, in particolare quella contro le donne, è una piaga sociale che va combattuta sin dai banchi delle scuole elementari, come fatto col kit didattico realizzato da Formez PA e utilizzato nei laboratori sperimentali organizzati nell’ambito del percorso educativo del Piano antiviolenza della Regione Siciliana in 12 istituti primari dell’Isola scelti in zone considerate particolarmente sensibili al problema. L’esperienza e il metodo didattico saranno illustrati nel corso dell’incontro catanese dal titolo “Che siamo Pari lo imPari a Scuola”.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato regionale della Famiglia e da Formez PA con il patrocinio della Città metropolitana di Catania, del dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio e dell’Ufficio scolastico regionale.

Attraverso filmati e testimonianze 49 docenti, 300 alunni e 14 centri antiviolenza coinvolti nel progetto ripercorreranno i momenti più significativi e l’impegno di quanti hanno affrontato in questi mesi le tematiche dell’identità, della tolleranza e del rispetto, degli stereotipi, delle differenze e delle uguaglianze di genere, allo scopo di avviare un approfondito processo di sensibilizzazione e di consapevolezza culturale e di puntare decisamente sull’educazione dei più piccoli per contrastare efficacemente l’insorgere e la diffusione della violenza di genere.

A parlarne, in presenza delle scolaresche che hanno partecipato al laboratorio, nel corso del dibattito condotto dalla giornalista Claudia Cichetti saranno Antonio Scavone, assessore regionale della Famiglia, Salvo Pogliese, sindaco di Catania; Giuseppe Lombardo, assessore ai servizi sociali del Comune di Catania, Antonio Mannino, direttore del festival del fumetto “Etna Comics”, Paola Bianchi, funzionario del dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio, Fiorella Palumbo, dirigente dell’Ufficio regionale scolastico, Arturo Siniscalchi, dirigente di Formez PA ed Emilio Grasso, dirigente dell’USR siciliano – ambito territoriale di Catania. Dopo la presentazione dei lavori delle scuole, concluderà l’incontro Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Siciliana.