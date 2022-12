La sentenza del giudice di pace

Per un volo cancellato all’aeroporto di Fontanarossa di Catania un passeggero è stato risarcito. Un residente di Caltanissetta ha ottenuto 250 euro per i disagi patiti. Una cancellazione del volo Catania Bologna del 13 aprile scorso da parte della compagnia Ryanair, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Catania che ha messo sentenza condannando Ryanair al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera.

Applicato regolamento comunitario

“Il giudice di pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso la passeggera – ha applicato il regolamento comunitario 261/2004. Il testo tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato e possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

La battaglia legale

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta ed un passeggero è stato risarcito. Sino ad oggi il successo nelle cause è stato nel 97,8% dei casi. Per attivare l’assistenza, senza alcun prezzo per il passeggero, è possibile farlo agevolmente. Basterà compilare il form presente nell’homepage del sito italiarimborso.it.

Il rimborso per 11 Palermitani

Il mese scorso 11 palermitani hanno ottenuto 3.997 euro per i disservizi aerei di Wizzair nel corso dell’ultima estate. Gli indennizzi sono stati decisi anche qui dal giudice di pace. Sono tanti i voli arrivati con ritardo o persino cancellati a causa dei più svariati motivi. Dal guasto tecnico al bird strike, ovvero l’impatto con uccelli in volo, oppure per scioperi. I disservizi aerei sono più comuni di quanto si possa credere. L’estate scorsa è stata regina delle cancellazioni e dei ritardi aerei. Situazioni create dal numero elevato di tratte aeree operate dalle compagnie. Tra i vettori che hanno registrato un numero considerevole di disservizi emerge Wizzair, vettore aereo di origine ungherese che si sta imponendo nel mercato italiano come low cost. Quasi consequenziale la causa e il passeggero poi risarcito.