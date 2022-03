L’oggetto prezioso era stato lasciato alla sala imbarco

Ruba un anello d’oro dimenticato da una passeggera poco prima, e un 32enne se lo intasca con una mossa repentina. A controllarlo c’erano però le telecamere di videosorveglianza all’interno dell’area dell’aeroporto di Fontanarossa a Catania e quindi quel “bottino” nelle sue tasche è durato la manciata di qualche minuto. E si è anche beccato la denuncia della polizia di frontiera a cui era stata fatta la denuncia di sparizione del prezioso oggetto.

I controlli di sicurezza

La polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania, a seguito di minuziose indagini, è riuscita a rintracciare e denunciare alla Procura della Repubblica del tribunale di Catania un passeggero in partenza per Bergamo, accusato di furto aggravato. Durante i controlli di sicurezza, una passeggera aveva dimenticato un anello di oro all’interno della vaschetta utilizzata per effettuare i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso alla zona d’imbarco. Dopo pochi minuti, accorgendosi di non esserne più in possesso, la donna tornava alla postazione di controllo ma si accorgeva che qualcuno, approfittando dell’occasione, se ne era appropriato.

La denuncia alla postazione della polizia

Non appena la donna ha avanzato la segnalazione, gli agenti di polizia iniziavano le indagini visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Attraverso la verifica riuscivano a individuare quale autore del reato un uomo dell’età di 32 anni che veniva immediatamente rintracciato all’interno della sala partenze, mentre era in procinto di imbarcarsi sul proprio volo. Una volta scoperto, il responsabile della furbata si vedeva costretto a consegnare l’anello che veniva restituito alla legittima proprietaria.

Frequenti episodi

Di situazioni simili se ne verificano spesso allo scalo catanese. Appena qualche giorno fa si è verificato l’ennesimo furto sventato dal personale della polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania. Gli agenti, in seguito a minuziose indagini, e con attenti ed approfonditi accertamenti tecnici, sono riusciti a rintracciare e denunciare alla Procura della Repubblica di Catania un passeggero in partenza per Milano Linate, accusato di furto aggravato. In pratica aveva preso un orologio che una passeggera aveva dimenticato nella sala imbarco al momento dei controlli.