Individuata dai sistemi di videosorveglianza dopo la denuncia di smarrimento

Ruba l’anello che una donna aveva dimenticato all’aeroporto di Catania. Ma non la fa franca perché la proprietaria di quell’oggetto ne ha subito denunciato lo smarrimento, anche perché si trattava di un gioiello unico e molto costoso, realizzato da un noto stilista. In buona sostanza un pezzo unico e di enorme valore. E’ bastato guardare le immagini di videosorveglianza per rintracciare chi aveva portato via quel prezioso. Ha dovuto non solo restituirlo ma è stata anche denunciata con l’accusa di furto.

La dimenticanza

Ad operare è stata la polizia di frontiera dello scalo etneo. L’oggetto del “crimine” è un costoso anello di un famoso stilista che la proprietaria, una donna in partenza per Roma, aveva dimenticato nella vaschetta-contenitore nel momento in cui stara attraversando il metal-detector. Una volta che si era accorta di averlo dimenticato, la proprietaria del gioiello ha dapprima effettuato una verifica al desk degli oggetti smarriti ma, accertato che l’anello non era stato consegnato, ha poi sporto denuncia presso l’ufficio della polizia di Stato presente in aeroporto.

L’avvio delle indagini

Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, effettuate attraverso gli impianti di videosorveglianza piazzati a vigilare i varchi di sicurezza. Dalla disamina delle immagini risultava immediatamente chiaro il movimento della giovane denunciata la quale, al momento di utilizzare una vaschetta contenitore, si è accorta che al suo interno fosse presente l’anello. Lo ha quindi prelevato, lo ha controllato attentamente per poi riporlo fra i suoi oggetti personali. Ultimati i controlli di sicurezza, anziché consegnarlo agli operatori dello scalo o della polizia di Stato, entrambi lì presenti, se ne è appropriata, allontanandosi in direzione del gate d’imbarco per Venezia dove era diretta.

Sbarco “sgradito”

Al suo arrivo, quindi, la passeggera “manolesta” ha trovato un “comitato d’accoglienza” in divisa: gli agenti si sono fatti consegnare la refurtiva che verrà restituita alla legittima proprietaria.