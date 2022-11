lo comunica italiarimborso

Undici palermitani ricevono 3997 euro per i disservizi aerei di Wizzair nel corso dell’estate appena trascorsa. Gli indennizzi sono stati decisi dal Giudice di Pace di Palermo. Sono tanti i voli infatti che hanno subito notevoli ritardi e in qualche caso anche la cancellazione a causa dei più svariati motivi, dal gusto tecnico al bird stricke ovvero l’impatto con uccelli in volo, oppure per scioperi.

In estate tante cancellazioni di voli e tanti disagi

I disservizi aerei sono più comuni di quanto si possa credere. L’estate terminata è stata regina delle cancellazioni e dei ritardi aerei. Situazioni create dal numero elevato di tratte aeree operate dalle compagnie. Tra i vettori che hanno registrato un numero considerevole di disservizi, emerge Wizzair, vettore aereo di origine ungherese che si sta imponendo nel mercato italiano come lowcost.

Quasi 4 mila euro di risarcimenti inflitti a Wizzair

Per diversi disservizi, che hanno avuto bisogno dell’intervento negli scorsi giorni del Giudice di Pace di Palermo, undici cittadini palermitani hanno ricevuto 3997 euro di risarcimento.

Il Giudice di Pace di Palermo, infatti, ha condannato Wizzair per i seguenti voli coinvolti nei disservizi analizzati da ItaliaRimborso: 8 luglio, Palermo-Milano volo cancellato; 8 luglio, Palermo-Praga volo cancellato; 10 luglio, Palermo-Milano volo in ritardo; 11 luglio, Torino-Palermo volo cancellato; 30 luglio, Bologna-Palermo volo cancellato; 30 luglio, Palermo-Bologna volo cancellato; 1 agosto, Torino-Palermo volo cancellato; 6 agosto, Milano-Palermo volo cancellato.

Applicato il regolamento comunitario

“Il Giudice di Pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei in casi di volo cancellato e di volo in ritardo oltre le tre ore, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse. Questi casi si sommano ad altre diverse vicende similari che confermano e riconoscono il lavoro svolto nostro team, anche grazie all’innovazione digitale adottata dalla nostra startup”.