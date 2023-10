Volotea condannata a rimborsare due passeggeri dopo uno sciopero, non ha fornito la giusta assistenza

Ignazio Marchese di

17/10/2023

Il giudice di pace di Catania ha condannato la compagnia aerea Volotea di rimborsare 934 euro a due passeggeri che hanno avuto il volo da Fontanarossa a Genova cancellato per sciopero. E’ successo lo scorso 21 ottobre 2022. La compagnia aerea, tuttavia, non ha fornito la giusta assistenza ad una coppia di Savona, che hanno dovuto comprarsi a proprie spese un volo alternativo per raggiungere la meta desiderata.

Applicato il regolamento

“Il giudice di Pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso che ha assistito i passeggeri – , ha applicato il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri anche per voli cancellati per sciopero. La compagnia aerea, infatti, anche in circostanze eccezionali, come quella dello sciopero, deve fornire assistenza ai passeggeri ed il diritto a rimborso o all’imbarco su volo alternativo”.

Per attivare l’assistenza, senza alcun prezzo per il passeggero, è possibile farlo agevolmente, compilando il form presente nell’homepage del sito italiarimborso.it.

Il rimborso da 250 euro

Per un volo cancellato, un abitante di Misilmeri ha ricevuto 250 euro di risarcimento. Una cancellazione del volo Milano Palermo del 22 ottobre scorso da parte della compagnia Easyjet, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso.

La decisione del giudice

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Palermo, che, pochi giorni fa, ha condannato Easyjet al pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero. “Il Giudice di Pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero -, ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.