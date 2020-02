musica

Chi non ha mai sognato di andare ad un concerto dei propri idoli? Per chi per idolo ha scelto i Queen e pensa sia troppo tardi per poter andare ad un loro concerto si sbaglia. A Catania sarà possibile passare il giorno di San Valentino con i Queen, grazie a We Will Rock You, il musical – evento, che sarà di scena al teatro Metropolitan il 14 febbraio 2020 con inizio alle ore 21:15.

Dopo un tour di grande successo tra pubblico e critica, che ha registrato circa 65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche che hanno toccato da nord a sud le principali città italiane, lo spettacolo con le canzoni dei Queen torna in Sicilia con un cast composto da cantanti-attori e due nuovi protagonisti, grazie ad un’iniziativa di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

In un futuro distopico in cui il rock viene bandito e i suoi seguaci costretti a nascondersi, la società è vittima della globalizzazione e alla mercé di una multinazionale che controlla non solo la musica ma la vita dei singoli individui.

We Willl Rock You – the Musical è ambientato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta chiamato Terra e ora diventato Pianeta Mall. È la storia di Galileo e Scaramouche, che, insieme ai ribelli Bohemians, decidono di opporsi alla multinazionale, la Globalsoft, che governa il mondo, riportando l’amore, la musica dal vivo e la bellezza al centro della loro vita.

Scaramouche sarà Martha Rossi, scelta nel 2009 da Brian May in persona, mentre Galileo avrà il volto e la voce di Luca Marconi. Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese ed eseguite rigorosamente dal vivo, da un’eccezionale band formatasi per l’occasione.

L’attenta rivisitazione e implementazione del testo originale, tradotto da Raffaella Rolla, a cura della Regista Michaela Berlini, del Direttore Artistico e Vocale Valentina Ferrari e del Produttore Claudio Trotta hanno conferito allo show motivi di gradimento e interesse da parte di un pubblico estremamente transgenerazionale, valorizzando i contenuti ed evidenziando l’attualità di temi quali il bullismo, l’istruzione, il riscaldamento globale, l’omologazione culturale e oppressiva presenza quotidiana della rete nella vita di tutti.

Partner ufficiale della nuova stagione di We Will Rock You è Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

La prevendita dei biglietti è già stata avviata. I circuiti di vendita sono: www.ctbox.it, www.ticketone.it, www.circuitoboxofficesicilia.it e www.tickettando.it. È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del teatro