Domenica di sport a Trappeto dove si svolgerà, domenica 28 settembre, la 4ª prova del 1º Grand Prinx Mezze Maratone “Mari e Monti”, gara nazionale Bronze con percorso omologato FIDAL. A partire dalle ore 8, in piazza Falcone Borsellino, ci sarà il raduno dei partecipanti provenienti da tutta la provincia. L’evento è organizzato dall’ASD Universitas Palermo, in collaborazione con la Federazione Nazionale di Atletica Leggera e con il patrocinio del Comune di Trappeto con lo scopo di promuovere lo sport e uno stile di vita improntato alla salute.

“Siamo orgogliosi – ha detto il sindaco Santo Cosentino – di un evento così importante non solo per la nostra città, ma per tutta la provincia. Sostenere lo sport significa diffondere la cultura della salute, del rispetto delle regole e della solidarietà contro la violenza e la prepotenza. Vi aspettiamo numerosi alla nostra maratonina per una bella giornata all’insegna dell’amicizia”.





