Il 22 Maggio, in tutto il mondo, si festeggia Santa Rita e migliaia di pellegrini accorrono a Cascia. Una festa del popolo, unica, emozionante, fortemente spirituale che ogni anno richiama migliaia di devoti da ogni parte d’Italia e da tutto il mondo che accorrono al Santuario di Cascia per partecipare agli eventi ritiani, fermarsi accanto all’urna della Santa e trovare la comprensione, il raccoglimento e l’ascolto di cui ognuno ha bisogno.

Per il “Gemellaggio di Perdono e di Pace” intitolato a Santa Rita, quest’anno è stata scelta la città di Piacenza, per l’antica e forte devozione a Santa Rita mostrata dal popolo piacentino. La fiaccola, il simbolo del gemellaggio. Quella luce, quella speranza che da 61 anni Cascia accende nel mondo per ricordare la devozione a Santa Rita e l’importanza di creare un mondo di pace, dove pace non vuol dire solo assenza di guerra, ma amicizia, stesse opportunità per tutti, dialogo, vicinanza. Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia: ”S. Rita, la Santa del perdono”, dedicata proprio alla Santa di Cascia, ha il piacere di condividerla con tutti i devoti di Santa Rita.

