C’è anche il siciliano Giovanni Alongi di Angiocor tra i 40 under 40 più influenti d’Europa. La cerimonia Top 40 Under 40 2025 Business Elite (con headquarter a Toronto) approva mercoledì 26 novembre nella Città Eterna, consacrando l’Italia come epicentro mondiale di innovazione, leadership ed eccellenza manageriale. Sarà proprio la capitale italiana (dopo la scorsa edizione annuale europea tenutasi al Four Seasons George V di Parigi) a ospitare l’edizione annuale europea 2025 degli ambiti Business Elite Awards – Top 40 Under 40 2025, evento e ranking annuale che celebra ogni anno i 40 manager e imprenditori under 40 più influenti a livello globale. Un riconoscimento Top40 che quest’anno, sicuramente, parlerà ancor di più italiano: a Roma, tra i premiati under 40 italiani figurano Giovanni Alongi, CEO e Medical Doctor di Angiocor già vincitore di vari riconoscimenti di settore, e Daniele Bartocci, giovane professionista del food management e giornalista eletto tra le 100 Eccellenze Italiane nel 2023 a Montecitorio. Nella passata edizione, a Parigi, tra i premiati anche il giovane italiano, Presidente Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Gabriele Ferrieri, già inserito in passato da Forbes tra i migliori under 30.





Grande attesa, dunque, per la cerimonia di gala europea al St. Regis Roma in cui saranno presenti i più influenti manager provenienti da ogni angolo del pianeta. Il The St. Regis Rome, luogo iconico espressione di raffinatezza, storia e ospitalità, radunerà in estrema sintesi nella capitale un prestigioso parterre internazionale composta da imprenditori, investitori e rappresentanti istituzionali, in una serata che si preannuncia come un tributo al merito e all’eccellenza. Un autentico red carpet del talento manageriale, attraversato dalle menti europee under 40 più influenti del panorama economico globale. La serata culminerà con una cena di gala esclusiva durante la quale i vari protagonisti under 40 più influenti d’Europa saliranno sul palco. Congratulazioni ad Alongi, celebrato in queste ore sui canali social ufficiali dell’evento Business Elite Award.

