LSi è concluso con il gran galà al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, durante il quale sono stati consegnate le prestigiose statuette alle produzioni e ai personaggi dello sport, del cinema e del giornalismo protagonisti di questa edizione da record. Sul palco i giornalisti e conduttori Massimo Proietto, vicedirettore di RaiSport (media partner dell’evento) che trasmetterà il gala in differita lunedì 15 dicembre alle ore 22:45, e Nadia La Malfa; a fare gli onori di casa Roberto Marco Oddo, presidente del festival, e Stefania Tschantret, direttrice artistica della manifestazione.

“È stata un’edizione prestigiosa, per la rilevanza e per la qualità delle produzioni iscritte, e ciò sottolinea che il Paladino d’Oro non è soltanto il festival di cinema sportivo più antico al mondo ma anche uno dei più rappresentativi – dichiara Roberto Marco Oddo, presidente del Festival. – Un anno di impegno che è stato premiato, grazie al lavoro di tutto lo staff, da numeri sempre crescenti e da un risalto mediatico rilevante che celebra nel modo migliore il 45° anniversario. La settimana del cinema sportivo ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot ha visto la partecipazione di tantissimi ragazzi delle scuole e appassionati durante le proiezioni delle pellicole finaliste, segno tangibile del forte legame con il nostro territorio, che il festival è fiero di promuovere. A tal proposito ringrazio L’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, la Sicilia Film Commission, il Comune di Palermo e tutte le altre Istituzioni e i partner per averci sostenuto in questo anno fantastico”.







“Questa edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival ha acceso luci nuove, ha fatto vibrare cuori e ha raccontato, attraverso il cinema, ciò che nello sport è pura vita: il coraggio di sognare, la forza di rialzarsi, la bellezza di sfidare il destino – dichiara Stefania Tschantret, direttrice artistica del festival -. Sono infinitamente grata a chi ha reso possibile questo successo: alle istituzioni che hanno creduto in noi, ai partner e ai media che ci hanno sostenuto, al nostro pubblico che ci ha donato i suoi occhi e il suo entusiasmo. Ma il mio grazie più grande va a coloro che ci ispirano: gli atleti e i creatori di storie, che ogni giorno ci insegnano che la vera vittoria è continuare a lottare.

Il Paladino d’Oro guarda avanti, con il cuore colmo di energia e visione. Continuerà a essere ponte, voce, scintilla. Continuerà a far volare lontano la Sicilia, e a portare il mondo fin qui, dove la passione non conosce confini.





A premiare i vincitori Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Giampiero Cannella, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Alessandro Anello, assessore Turismo Sport e Spettacolo del Comune di Palermo, Nicola Tarantino, direttore di Sicilia Film Commission.





Il Paladino d’Oro per il miglior Sport Film è stato consegnato al documentario che celebra il centenario del Corriere dello Sport “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” di Giuseppe Marco Albano, che ha vinto anche il Don Pratelli Award, consegnato da Paola Alinei, presidentessa del trofeo assegnato dal Gold Sponsor dell’evento.





Questi i premi delle sei sezioni principali: Best Olympic Film è “Saeculum” di Mario Maellaro, Best Paralympic Film è “Who I Am Ambra Sabatini” di Yosuke Hosoi, Best Football Film è “Botafogo & The Unsung Heroes” di Raphael Dias e Chico Vereza, AI Film sono ex-aequo “Speed, Heart and Soul” di Orlando Mendes e “Reconstructing The Divine” di Jakob Söe-Pedersen, Best Motor Film è “Ago” di Giangiacomo De Stefano, Best Extreme Sport Film è “Pendulum Control” di Richard Mark Dobson.





Tantissimi i personaggi premiati durante la serata: l’attore e regista Roberto Lipari per il film “So tutto di te”, il motociclista Giacomo Agostini per la carriera, lo scrittore e regista Federico Moccia per il film “Mamma qui comando io”, l’attrice Barbara De Rossi per la carriera, il produttore Giannandrea Pecorelli e gli attori Roberto Farnesi e Francesca Del Fa per la serie tv “Il Paradiso delle Signore”, le campionesse olimpiche di tuffi Tania Cagnotto e Francesca Dallapè come attrici protagoniste di “After Dive – Una vita in sincro”.





Premiati con il Paladino d’Oro alla carriera anche i campioni olimpici di nuoto Brian Goodell e Vladimir Salkinov, che si sono incontrati per la prima volta sul palco del Politeama dopo essersi sfidati a distanza a colpi di record mondiali negli anni della Guerra Fredda.





Nel corso della Settimana del Cinema Sportivo, sono state consegnate le ambite statuette al Palermo FC (event partner della manifestazione) per i 125 anni del Club e all’allenatore Filippo Inzaghi per la carriera, durante una cerimonia che si è svolta il 3 dicembre al Palermo CFA di Torretta.





Inoltre, durante il gran galà è stato consegnato, nell’ambito della media partnership con Ciak Magazine, il Ciak d’Oro del documentario a Riccardo Milani per il film “Nel nostro cielo un rombo di tuono” dal direttore della testata, Flavio Natalia. Il direttore di Ciak è stato a sua volta premiato con il Paladino d’Oro per meriti giornalistici in ambito cinematografico, anche per celebrare il 40° anniversario della rivista.





Tra le statuette assegnate, anche il Paladino d’Oro a ComingSoon per meriti giornalistici in ambito cinematografico che avrebbe dovuto essere ritirato dal direttore della testata, Adriano Amidei Migliano, purtroppo assente per motivi di salute, e che verrà consegnato successivamente.





Infine, è stato consegnato un premio speciale nel campo dello sport e della medicina al direttore del DASOE (Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico) della Regione Siciliana, Giacomo Scalzo, dal Presidente della FMSI – AMS Palermo, Vittorio Virzì.





La serata è stata arricchita da alcune performance che hanno sottolineato l’identità siciliana del festival e la sua rappresentatività nel mondo. La corale ed orchestra “Settima Polifonia”, diretta dal maestro Manrico Signorini, ha eseguito brani di colonne sonore; la Compagnia della Danza, diretta da Giada Milazzo, si è esibita sulle note di “The Sound of Silence”; i membri dell’associazione Belle Epoque hanno ballato il valzer del Gattopardo in costume d’epoca.





Questi tutti gli altri Paladini d’Oro consegnati durante il Gran Galà:

Best Sound Mixing – “Championesses” di Justyna Tafel

School Award – “La voce e il volto” di Gabriele Ogiva

Best Editing – “72hellride” di Luka Lukincic

Best Cinematography – “Nordend – Dreaming Beyond Limits” di Guido Perrini

University Award – “Unbreakable: England 2003” di Chris Hay

L’Altro Cinema, Premio “Vito Maggio” – “Ninò” di Michele Li Volsi

Best Director – Umut Aral per il film “Good Game The Beginning”

Best Fiction – “Falling is Flying” di Aksinja Bellone

Best Documentary – “Una Famiglia” di Jim Williams

Best Production – “Qui e Ora”, prodotto da AF Project

Best Short Film – “Il Cielo del Pirata” di Roberto Carulli e Stefano Rizzato

Feature Film – “The Duel We Missed” di Edward Staroselsky e Ilnur Rafikov





Il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; ha il sostegno di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo; ha il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Pallavolo, CONI – Comitato Regionale Sicilia, Federazione Medico Sportiva Italiana – AMS Palermo, Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, Corpo Consolare Palermo.





Event partner è Palermo FC, i media partner sono RaiSport, Corriere dello Sport, Ciak, Coming Soon, Alessi Pubblicità e Media One.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.