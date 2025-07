La dondolante musica swing accompagnata dalla vivacità e dall’effervescenza della birra per accendere i riflettori sul suggestivo scenario del borgo di Buscemi (Siracusa), incastonato nel Monte Vignitti, unico per il suo caratteristico andamento ondulatorio. Un weekend all’insegna della musica con la sezione “Swing & Beer”, che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 luglio prossimi, nell’ambito della programmazione artistica del festival iART Buscemi, diretto da Lucenzo Tambuzzo, organizzata con il progetto “Buscemi Borgo Immateriale”, finanziato dal PNRR. Tre giornate intense con spettacoli dal vivo e la presenza di grandi artisti come Sergio Caputo (sabato 12) e Roy Paci (13 luglio), momenti di collaborazione grazie ai talk con gli artisti e gli artigiani: un’occasione per scoprire il fascino autentico del borgo. Una ‘street band’ itinerante in concerto, capitanata da un cantastorie, entrerà a sorpresa nelle case, nelle botteghe e nelle piazze, per far partecipare l’intera comunità. Ad animare le vie del borgo, ci saranno i “Tinto Brass Street Band”, che attinge al sound del jazz di New Orleans e lo filtra attraverso le proprie esperienze artistiche e bandistiche personali tirandone fuori un sound del tutto originale e riconoscibile, con particolare attenzione al repertorio classico delle band d’ottoni delle Stube. Ed ancora, due concerti serali con artisti per tutti e tre i giorni. Un dj set finale con “Misspia”, una delle più famose dj del Sud Italia, chiuderà le serate. Inoltre, 11, 12 e 13 luglio incontri talk “Aperitivo sotto l’albero” con il maestro Roy Paci, Sergio Caputo e Walter Ricci, per discutere di industria culturale e innovazione musicale, offrendo opportunità di interventi e di riflessione per artisti, professionisti del settore e appassionati di musica.

“Il Festival – spiega Roy Paci, direttore artistico della sezione Swing & Beer del festival iART Buscemi- rappresenta un’importante occasione per la crescita culturale, partecipativa ed economica del territorio. Oltre a offrire intrattenimento di qualità, l’evento ambisce a diventare un punto di incontro con la comunità, artisti e professionisti della musica, stimolando il dialogo su tematiche cruciali per il settore culturale. Con il supporto delle istituzioni e delle realtà locali – aggiunge Roy Paci -il festival potrà affermarsi come un appuntamento collaborativo nel panorama degli eventi culturali, contribuendo a rafforzare l’identità del borgo e a generare un impatto positivo duraturo sulla comunità e sull’economia locale. L’iniziativa – conclude – si propone di consolidarsi nel tempo, diventando un modello di partecipazione territoriale attraverso la cultura e la musica”.

“Il festival punta ad esaltare e promuovere Buscemi, a partire dal suo contesto paesaggistico, culturale e identitario, trasformandolo in un processo partecipativo – spiega Lucenzo Tambuzzo, direttore artistico e generale del progetto “Buscemi Borgo Immateriale. Il borgo si trova in una cornice suggestiva e affascinante, pertanto questa diventa una straordinaria opportunità per far conoscere le sue bellezze, attirando curiosi, appassionati di musica e semplici visitatori. Inoltre dal 23 al 25 agosto prossimo avremo anche un grande evento artistico, a cura del Teatro Potlach, che sarà focalizzato sulla spettacolarizzazione delle secolari tradizioni orali della comunità locale, che diventeranno elemento centrale di una rappresentazione multidisciplinare che trasformerà interamente un lungo itinerario per le vie del paese. In questo caso, vogliamo, quindi, stabilire un legame profondo e partecipativo tra la musica e la comunità, due elementi che si fondono armoniosamente per creare un’esperienza unica e memorabile che diventa festa e partecipazione. Inoltre, il festival è concepito come una piattaforma ideale per stimolare lo scambio e il dialogo tra artisti, professionisti del settore e il pubblico”, conclude Tambuzzo.

“Il Festival Swing & Beer per noi è un’importante occasione di crescita culturale, partecipativa ed economica del territorio – sottolinea Michele Carbè, sindaco di Buscemi-. Oltre a offrire intrattenimento di qualità, la manifestazione ambisce a diventare un punto di incontro con la comunità, artisti e professionisti della musica, stimolando il dialogo su tematiche cruciali per il settore culturale. Ma ritengo – prosegue Carbè – che debba essere un appuntamento collaborativo nel panorama degli eventi culturali, contribuendo a generare un impatto positivo, duraturo sulla comunità e sull’economia locale. L’obiettivo è che il Festival si possa consolidare nel tempo, diventando un modello di partecipazione territoriale attraverso la cultura e la musica. Infine, in questo percorso avviato – conclude il sindaco – è fondamentale il coinvolgimento della nostra comunità, anche quella tedesca che vive nel nostro borgo, che deve essere protagonista perché il festival non solo intende attrarre nuovi visitatori, ma anche rafforzare il senso di appartenenza e identità degli abitanti di Buscemi, mostrando al mondo la loro ospitalità e il loro spirito accogliente”, conclude.

Il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici – CUP I84H2200005006.

Il Programma

11 Luglio

Ore 20 concerto di Antonio Zarcone e Pamela Barone. Il progetto “Jazz Mood” nasce da un’idea di Antonio Zarcone e Pamela Barone, dalla voglia di riproporre le più belle melodie e PopSong del ‘900 con una sonorità nuova ed originale, che strizza l’occhio al Jazz ma anche all’ R&B. Ore 21.30 concerto di Walter Ricci. Classe 1989, cresce in un ambiente musicale grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. Si forma così con l’ascolto di ogni genere di musica ma, fin da giovanissimo, è il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dallo swing al bebop sino al contemporary jazz. In chiusura il travolgente dj set di Misspia con le sue sonorità vintage.

12 Luglio

Ore 19 talk con Sergio Caputo. Ore 20 concerto di Roberto De Nittis e Roberta Genna. Pianista, arrangiatore e compositore classe ’85. Vincitore del Premio nazionale delle Arti, organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, la sezione Jazz nel 2012 e la sezione Pop-Arrangiamenti nel 2013. Ore 22 concerto di Sergio Caputo. Sergio Caputo è un cantautore, chitarrista e scrittore italiano. È stato anche considerato uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano, Caputo ha avuto un periodo di grande popolarità negli anni ’80. Noto soprattutto per il suo stile eclettico che fonde numerosi generi musicali come lo swing ed il pop, egli viene largamente considerato uno dei migliori musicisti della scena jazz italiana. Oltre ad aver riscosso grande popolarità tra il pubblico, molti dei suoi lavori hanno anche ricevuto ampi elogi da parte della critica musicale. Ha all’attivo tre partecipazioni al Festival di Sanremo (1987, 1989 e 1998). Tra i suoi brani di maggior successo vi sono Il Garibaldi Innamorato, Un sabato italiano e Bimba se sapessi. In chiusura dj set Misspia.

13 Luglio

Inizio ore 17.30 con la street band che girerà per il paese animando le vie con la loro musica distintiva. Ore 19 talk con Roy Paci. Ore 20 concerto di Swingin’ Dreams con Cecilia Foti, Gianluca Di Bella e Andrea Messina. Ore 21.30 continua lo spettacolo con il concerto della band Jumpinup Swing special guest Roy Paci. Jumpin’up: La band si forma nel 2005 a Palermo in Sicilia, con la voglia di ricreare il sound originale della musica degli anni 40 e 50, lo Swing, l’Old Rhythm & Blues, il Rock & Roll ed il Jumpin’ Jive. Suoneranno con il maestro Roy Paci come special guest. Roy Paci Trombettista, compositore e produttore musicale, Roy Paci è uno dei musicisti più eclettici e poliedrici della scena italiana. La sua carriera spazia tra generi diversi, dal jazz allo ska, fino alle sonorità mediterranee. Ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo, conquistando il pubblico con la sua energia travolgente e la sua inesauribile creatività. In chiusura il travolgente dj set Misspia.





Luogo: Buscemi, BUSCEMI, SIRACUSA, SICILIA

