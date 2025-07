Tutto pronto per “Mare Amico Festival”, l’evento che dall’1 al 3 agosto 2025 trasformerà Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, in un vivace palcoscenico dedicato al mare, alla cultura, alla gastronomia e all’arte. Un appuntamento che è stato promosso dal comune del messinese e realizzato grazie al Dipartimento Pesca della Regione siciliana attraverso un progetto Feampa, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura. Dell’organizzazione fanno parte l’agenzia Migi Press e la consulta giovanile di Santo Stefano di Camastra. La rassegna inizierà venerdì 1° agosto alle ore 22 a Porta Palermo con il Sotto Mare Fest, una serata animata da installazioni artistiche su tela ceramica, degustazioni di prodotti locali e un dj set a tema fluo. Il dress code? Un accessorio a tema marittimo, per entrare subito nell’atmosfera del festival.

Sabato 2 agosto sarà la giornata dedicata alla sostenibilità e all’enogastronomia. Si comincia alle 11 a Palazzo Trabia con la presentazione ufficiale del progetto e dei suoi obiettivi. A seguire, alle 12, un esclusivo cooking show con lo chef una stella Michelin Nino Ferreri del Limu di Bagheria in provincia di Palermo, che preparerà due piatti in esclusiva, affiancato da una masterclass sul riutilizzo degli scarti alimentari in cucina a cura dello chef Maurizio Balistreri, de Il Faro Verde di Porticello, in provincia di Palermo. L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchl9HCtBGR31WRv6LXiZle-O20uia0Avim_hDluwsUH3qoeQ/viewform

Dalle 20 alle 23, sempre a Porta Palermo, prenderà il via il percorso di degustazione “Mare Amico Festival”, con stand gastronomici e animazione. L’ingresso al villaggio è gratuito, ma occorre acquistare un ticket per degustare quattro piatti proposti da altrettanti ristoratori con un unico tema: la valorizzazione delle specie di pesce meno usate in cucina. E quindi spazio alla boga, al suro, al tonnetto allitterato e altro ancora. A chiudere la serata, il concerto degli Atmosfera Blu, dalle ore 23.

Domenica 3 agosto, spazio ai più piccoli con “I segreti del Mare”, un laboratorio creativo e animato in programma alle 18,30 in piazza Belvedere, pensato per bambini dai 3 ai 10 anni: letture animate, giochi a tema, baby dance con lo squalo gonfiabile, attività artistiche e tante sorprese. Alle 20 a Porta Palermo, torna l’arte con “Art & Sea”, laboratori all’aperto di decorazione ceramica ispirati al mare, mentre proseguirà il percorso di degustazione con i suoi sapori e profumi locali. Gran finale alle 23 a Porta Messina, con un dj set tutto da ballare con Mirko Di Marco e Willy.

“Mare Amico Festival è un’occasione per riscoprire il valore del mare, dell’artigianato e della comunità, attraverso un programma pensato per tutte le età – dice il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re – Un’opportunità per far conoscere le specie di pesce meno utilizzate in cucina, ma dall’alto valore nutrizionale e soprattutto iniziare a parlare concretamente della tutela del nostro mare”. “Mare Amico Festival è un progetto che sentiamo profondamente – dicono Michele Ferraro e Giorgio Vaiana della Migi Press – Non si tratta solo di un evento, ma di un percorso culturale e identitario che unisce tradizione e innovazione, con uno sguardo attento alla sostenibilità e al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 1° AGOSTO 2025

Ore 22 – Porta Palermo – Sotto Mare Fest, a cura della Consulta Giovanile di Santo Stefano di Camastra

Installazione partecipativa collettiva su tela ceramica

Degustazioni di prodotti locali

Sotto Mare fest fluo dj set

Dress code consigliato: accessori a tema marittimo

SABATO 2 AGOSTO 2025

Ore 11 – Palazzo Trabia – Presentazione al pubblico degli obiettivi del progetto

Ore 12 – Palazzo Trabia – Cooking show con lo chef stellato Nino Ferreri e masterclass sulla sfilettatura e riutilizzo degli scarti in cucina dello chef Maurizio Balistreri

Dalle 20 alle 23 – Porta Palermo – Apertura del Percorso di Degustazione “Mare Amico Festival” con stand di degustazione e animazione (ingresso gratuito, necessari i ticket per le degustazioni)

Ore 23 – Atmosfera Blu in concerto

DOMENICA 3 AGOSTO 2025

Ore 18,30 – Piazza Belvedere – “I segreti del Mare” intrattenimento e animazione per bambini, un magico laboratorio ludico-artistico per bambini dai 3 ai 10 anni

Ore 20 – Porta Palermo – “Art & Sea”, laboratori all’aperto di decorazione di ceramica ispirati al mare, a cura della Consulta Giovanile di Santo Stefano di Camastra

Dalle 20 alle 23 – Porta Palermo – Apertura del Percorso di Degustazione “Mare Amico” con stand di degustazione e animazione (ingresso gratuito, necessari i ticket per le degustazioni)

Ore 23 – Porta Messina – Dj Set con Mirko Di Marco e Willy





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.