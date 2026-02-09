Si riaccende la speranza; una nuova alba e’ ancora possibile. Non fa rumore, non cerca riflettori, ma incide profondamente nella vita delle persone.

È il risultato annunciato dal presidente dell’Associazione Unalottaxlavita, Gabriele Montera, attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione www,unalottaxlavita.eu

Un messaggio chiaro, netto, che racconta un passo avanti storico per la mobilità sostenibile e per i diritti delle persone con disabilità in Sicilia. Dopo decenni di attese, arrivano finalmente impegni ufficiali: i pullman dell’AST saranno dotati di pedane per consentire l’accesso anche ai disabili.





Una conquista costruita nel silenzio, senza polemiche né strumentalizzazioni, anteponendo i fatti alle parole e rispettando i tempi e le regole imposte dalla legge. La strada non sarà immediata, ma è tracciata. E già da subito partirà il servizio sui mezzi che possono essere messi su strada nel più breve tempo possibile.

Montera sottolinea come questa battaglia non appartenga a chi usa la disabilità per visibilità o consenso, ma a chi lavora con serietà per restituire diritti e dignità. Un ringraziamento viene rivolto al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, all’assessore Alessandro Aricò e al presidente dell’AST Luigi Genovese per gli impegni assunti.

Questo ciò che il presidente e rappresentante legale dell’ente no profit ha dichiarato mostrando l’email giunta alla sua segreteria: “Oggi si volta pagina. E questa volta, il cambiamento passa dai fatti”.

Luogo: PALERMO, via pier luigi deodato, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

