Accordo stadio Barbera, Figuccia:

“Soddisfatto per l’intesa tra Comune e società

Spero di vedere presto il Palermo in serie A”

Palermo – “Sono contento che l’amministrazione comunale abbia deciso di investire, in maniera decisa, sullo stadio Renzo Barbera. Spero che questo potrà contribuire a rafforzare il Palermo calcio, che auspico possa tornare ai suoi vecchi fasti, regalando alla città e agli appassionati i successi e l’entusiasmo che meritano. Da tifoso spero di vedere presto la nostra squadra in serie A”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, commentando l’intesa per la proroga dell’attuale atto di concessione dello stadio tra il Comune e e la società Palermo Fc.





