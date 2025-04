Il Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei ha indetto una conferenza stampa per sabato 5 aprile alle ore 10:00 presso il De Stefano Palace Luxury Hotel, in via Cavalier Francesco Destefano n. 15, a Ragusa. L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’occasione di confronto su una questione di grande rilevanza per il futuro dello scalo aeroportuale di Comiso.

L’iniziativa nasce dall’istanza di accesso civico formulata dall’avvocato Damiano Motta, che ha portato alla luce interrogativi su fondi pubblici stanziati all’epoca della fusione tra So.A.Co e S.A.C., ma di cui oggi non si ha più traccia. Il comitato intende fare chiarezza su queste risorse economiche e sul loro utilizzo, soprattutto in vista dell’annunciata privatizzazione dell’aeroporto.

Alla conferenza interverranno il portavoce del comitato Antonio Prelati, l’avvocato Damiano Motta e il dottor Giovanni Iurato, commercialista, che illustreranno i dettagli emersi dalle analisi finanziarie e amministrative. Sarà inoltre dato spazio a domande da parte della stampa e dei cittadini interessati.

L’incontro è aperto a tutti coloro che vogliano approfondire la vicenda e comprendere quali siano le prospettive per l’aeroporto di Comiso e per il sistema di trasporti della provincia di Ragusa.









Luogo: De Stefano Palace Luxury Hotel – RAGUSA, via Cavalier Francesco Destefano, Ragusa , 15

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.