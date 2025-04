Domani venerdì 11 aprile il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani inaugura alle ore 11 in via Demetra, all’altezza del civico 24 (nei pressi del Giardino botanico Teatro dell’Efebo), il cantiere dei lavori per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento.

Pronto a partire, infatti, il primo stralcio di interventi finanziati dalla Regione Siciliana con fondi Fsc.

L’intervento da 30 milioni di euro prevede la riorganizzazione del sistema interno di distribuzione idrica, la distrettualizzazione e l’automazione della rete del centro urbano di Agrigento. Con la realizzazione dei lavori è prevista la messa in esercizio di circa 45 Km di nuove condotte, tra reti principali e secondarie ed il rifornimento per circa 10 mila utenze. La rete consentirà l’erogazione in continuità dell’acqua e la riduzione al minimo delle perdite.





