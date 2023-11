Agrigento al Villaggio Mose’ gremito incontro di donne all’ evento organizzato dall’ On. Marchetta.

di Press Service

11/11/2023

Agrigento – In una sala gremita di partecipanti si e’ svolto ieri presso l’ hotel Akrabello – Villagio Mosè di Agrigento l’ incontro promosso dall’ On. Rosellina Marchetta sul tema: “Il valore della donna. Sfide e opportunità del Terzo millennio”. Con interessanti interventi sul ruolo della donna nel terzo millennio sono intervenuti Suor Agnese Ciarrocco Superiora generale delle suore di Don Morinello, la Dott.ssa Carla Di Benedetto della Federazione dei maestri del lavoro, Cettina Oliveri Past-presidente Nazionale BPW-Fidapa Italy, Violetta Callea docente, Silvana Ester Neri Psicologa, Cettina Nicastro Pedagogista, Mery Bellomo Miss integrazione over e Giusy Scirè Miss integrazione Special. Apprezzata l’ esibizione canora del baritono Salvatore Salvaggio e della soprano Make Nomoto. L’ evento si e’ concluso con l’ intervento dell’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario presso l’ Assemblea Regionale Siciliana evidenziando l’ impegno parlamentare portato avanti nel primo anno di mandato parlamentare. “Ci sono tante sfide e opportunita’ da cogliere – ha detto l’ On. Marchetta – ma anche tanti diritti e pari opportunità da riconoscere alle donne, occorre fare di più per creare una cultura dell’ impegno e del rispetto a tutti i livelli, i numerosi casi di femminicidio e violenze domestiche devo farci riflettere e aumentare l’ impegno in tutte le sedi affinché fatti del genere non si verificano, la donna – ha concluso Rosellina Marchetta – possiede grandi risorse che le consentono di raggiungere traguardi importanti, l’ evento che ho voluto organizzare è la testimonianza di come il ruolo femminile e’ importante in molteplici ambiti di vita, grazie ai partecipanti per aver raccolto l’ invito e alle relatrici per la loro presenza, testimonianza e qualificata partecipazione”.

