GIOVANNI PARISI

MULTIMEDIA DIGITAL

Via Principe di Torremuzza, 6 92100 Agrigento tel 335 8185734

Agrigento 12 novembre 2025

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: AD AGRIGENTO SUCCEDE ANCHE QUESTO: UN ENTE, PROBABILMENTE IL COMUNE DI AGRIGENTO, ACQUISTA UNA APPLICAZIONE MULTIMEDIALE “INFOAPP” NEI CONTENUTI INFERIORE ALL’APPLICAZIONE VIVIAGRIGENTO2025 GIA’ OPERATIVA IN RETE DA 4 ANNI CONTENENTE 9 AUDIO GUIDE IN 11 LINGUE E OLTRE 10MILA FILE INFORMATIVI DI AGRIGENTO E DELLA PROVINCIA

“Con profonda amarezza, in qualità di titolare dell’azienda MULTIMEDIA DIGITAL, esprimo il mio più vivo e motivato disappunto in merito alla recente decisione adottata dal Comune di Agrigento riguardante l’adozione di uno strumento multimediale per la promozione turistica del territorio.

Ho appreso da fonti giornalistiche online (Agrigentonotizie) che codesto Ente ha optato per l’applicazione ‘INFOAPP’, una scelta che si presume sia avvenuta a titolo oneroso e che, a un’analisi oggettiva, risulta essere contenutisticamente, linguisticamente e qualitativamente molto inferiore alla soluzione da me proposta.

Si sottolinea che la nostra applicazione, realizzata e in rete da oltre quattro anni, non solo si configura come strumento ideale e tempestivo per il programma Agrigento Capitale della Cultura, ma è stata altresì messa a disposizione gratuitamente per tutti i turisti e cittadini, dimostrando un concreto impegno a favore della comunità e dell’immagine cittadina.”

L’applicazione VIVIAGRIGENTO è una moderna piattaforma multimediale estremamente avanzata e completa, concepita per superare le attuali lacune nell’offerta turistica locale. Il nostro progetto vanta, come da specifica, nove (9) audioguide tematiche interamente prodotte e tradotte in undici (11) lingue diverse e tante altre informazioni (oltre 10mila file) garantendo una fruizione inclusiva e di altissimo livello per il flusso turistico internazionale.

Tale scelta solleva una serie di criticità che mi preme sottolineare:

1. Danno d’Immagine e Qualità: L’adozione di uno strumento turistico di contenuti inferiori compromette gravemente l’immagine della nostra città e Provincia, veicolando all’esterno un messaggio di scarsa attenzione per l’eccellenza e l’innovazione.

2. Spreco di Risorse: Si rischia di investire risorse pubbliche in una soluzione meno performante, quando è già disponibile un progetto (il mio) pronto a garantire un ritorno di immagine e un impatto sul visitatore nettamente superiore nei tempi e nei modi on occasione di Agrigento Capitale della cultura.

3. Mancanza di Trasparenza/Merito: Il mancato accoglimento di un progetto palesemente superiore solleva dubbi sulla trasparenza della valutazione e sui criteri di merito effettivamente applicati.

Con l’utilizzo della applicazione avevo dato anche disponibilità gratuitamente del dominio www.agrigentocapitaledella cultura2025.it senza ricevere alcun riscontro, utilissimo nei contenuti per essere messo a disposizione degli utenti italiani e stranieri.

Vi informo che dopo avere interpellato il sindaco telefonicamente lo stesso mi ha risposto che non ne è a conoscenza.

GIOVANNI PARISI





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.