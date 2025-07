Torna “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella (PA) e dall’omonima associazione Roccamaris APS giunta alla sua nona edizione. Un appuntamento imperdibile con la storia, la musica, il teatro e l’arte al Castello di Roccella, un calendario di eventi culturali nella magnifica cornice del Castello sul mare di Campofelice di Roccella, un invito a scoprire un luogo unico per storia e bellezza.

Quest’anno sono previsti quattro appuntamenti che, tra musica e teatro, arricchiranno l’estate di Campofelice di Roccella e del comprensorio.





Il 3 agosto il SicilyTrio dei maestri Giusy Cascio, Enzo Toscano e Antonino Lampasona, darà avvio alla rassegna con un viaggio musicale ricco di emozioni che abbraccerà diversi generi, dal classico al moderno, includendo brani leggeri, colonne sonore e arrangiamenti originali.

Il 6 agosto poi arriva il collettivo V.A.N. con il suo travolgente “Odisseo Superstar. L’eroe di cui nessuno ha bisogno”, una commedia musicale in cui l’eroe omerico diventa il punto di vista privilegiato per raccontare in modo ironico, scanzonato e poetico diverse storie della mitologia che lo vedono protagonista e una riflessione sul ruolo dell’eroe.





Il 10 agosto un viaggio nella musica popolare d’autore e di tradizione con il cantore popolare siciliano Antonio Smiriglia, la sua band e lo spettacolo “Amanti, santi e naviganti”. La sua performance, caratterizzata da un sound che avvolge emotivamente attraverso il sapiente dosaggio e l’intreccio di generi, forme e stili, sarà elegante, solare e coinvolgente.

Il 13 agosto, infine, chiuderà la rassegna la serata dedicata ai più piccoli e alle famiglie con l’appuntamento con lo spettacolo teatrale “La Principessa stonata” che vedrà il ritorno in scena dell’attrice Iridiana Petrone e dell’Associazione NaveArgo.

Grazie alla musica, al teatro, all’arte e alla cultura il Castello di Campofelice di Roccella torna a vivere.

Tutti gli appuntamenti ad ingresso gratuito avranno inizio alle ore 21.15.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito roccamaris.it, chiamare i numeri 3204561769 e 3492259557 o scrivere a info@associazioneroccamaris.it.

