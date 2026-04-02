Un primo aprile all’insegna della generosità e della vicinanza per i piccoli guerrieri dell’ospedale Policlinico di Catania. La Uiltrasporti Sicilia, attraverso la sua rappresentanza del trasporto aereo catanese, si è fatta promotrice di una nobile iniziativa: la donazione di uova di Pasqua al reparto di emato-oncologia pediatrica.





Il coordinatore regionale del trasporto aereo Antonio Oranges, nell’augurare una pronta guarigione a tutti i bambini del reparto, ha espresso profonda gratitudine verso la Segretaria Generale della Uiltrasporti Sicilia, Katia Di Cristina, la quale ha accolto con entusiasmo e finanziato l’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al primario del reparto, il Professor Andrea Di Cataldo, la cui disponibilità e la preziosa collaborazione ha reso possibile questo momento di festa.





Se il sindacato ha il compito di tutelare i diritti e costruire un domani più equo, è nei sorrisi di questi bambini che si trova la ragione più autentica di tale impegno. Proteggere il futuro significa non solo negoziare contratti e tutelare i lavoratori, ma anche restare al fianco di chi quel futuro lo rappresenta.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.