Una serie di vicissitudini e di disgrazie, che coinvolgono una coppia di sfortunati, e che utilizzano il mondo che li circonda per mettere in risalto peculiarità e vizi del povero palermitano.

Al Re Mida – Casa Cultura, tornano Gino Carista e Caterina Salemi, mattatori del cabaret siciliano. Appuntamento sabato 23 marzo, alle 21:15, e domenica 24 marzo, alle 18, in via Filippo Angelitti, 32 (Piazza Campolo).

Nuovi sketch e nuove storie per due serate di spensieratezza e allegria insieme ad un duo comico che, da anni, ormai, accompagna il pubblico in un turbinio di risate senza fine che non si dimenticano con tanta facilità.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 3926393204 o 0917467677.

