Come ogni anno, a precedere la serata del Festino di Santa Rosalia, lungo il Cassaro a Palermo, si rinnova l’appuntamento con Il Trionfo di Rosalia, di Salvo Licata, messo in scena da Salvo Piparo, e che abbraccia la città: oltre sessanta artisti palermitani tra attori, musici e ballerini ieri sera a Mondello, in piazza, hanno animato lo spettacolo che, in questa edizione, oltre ad essere una festa trionfale in cui si celebra la Santuzza, vuole anche ricordare le maschere più importanti della città, con un omaggio a Gigi Burruano, Mario Pupella, Giorgio Li Bassi, Franco Scaldati e Salvo Licata, a cui si devono le prime narrazioni di Santa Rosalia ai palermitani; una speciale dedica, quindi, a questi grandi artisti, e con loro, a tutti i poeti e alle maschere di Palermo attraverso gli occhi della Santa. Oltre a Daniela Pupella che, martedì 11 luglio (alle ore 21) a piazza Monte di Pietà, farà un omaggio al papà Mario, recentemente scomparso, gli altri ospiti speciali dei Trionfi sono Gianni Nanfa con una preghiera alla Santuzza, Sara Cappello con i canti della tradizione, e Lello Analfino con un canto dedicato a Rosalia e a tutte le donne maltrattate.

“Il mio è un omaggio a mio padre – spiega Daniela Pupella – che è stato fortemente voluto da Salvo Piparo che me lo chiese lo scorso maggio, quando mi disse che, in queste occasioni, è giusto ricordare chi ha contribuito a rendere grande la nostra Palermo a livello artistico ed umano. Questo omaggio consisterà in un’invocazione a Santa Rosalia attraverso la quale ricorderò papà, testimoniando quanto Mario Pupella si sia speso per la nostra città, e abbia aperto le porte del suo teatro a giovanissimi attori e cabarettisti, oggi affermati artisti, e come abbia sempre creduto nel valore del teatro come mezzo per divulgare bellezza e gentilezza, che poi, è sempre stato ciò che lo ha contraddistinto e fatto amare da tutti”.

Il trionfo di Rosalia proseguirà mercoledì 12 luglio, alle ore 21, in via dei Benedettini (area pedonale davanti l’Ospedale dei bambini). Sul palco in queste tre serate: Salvo Piparo, Aurora Quattrocchi, Corrado Fortuna, Ivan Fiore, Massimo D’Anna, Gaspare Sanzo, coi cantori Emanuela Fai ed Eden Sanchez, ed i musici Toti Basso, Enrico Corli, Duilio Virzì, accompagnati dalle coreografie di Virginia Gambino.

Un ulteriore appuntamento col Trionfo di Rosalia sarà il 13 luglio, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, all’interno della loro stagione estiva, in piazza Ruggiero Settimo alle ore 21, e sempre con Salvo Piparo e la voce di Daria Biancardi, insieme per una versione adattata alla partitura per orchestra con brani scritti dai maestri Fabio Correnti, Salvo Passantino e Toti Basso.

Daniela Pupella, infine, in occasione degli appuntamenti per il 399° Festino di Santa Rosalia, sarà anche protagonista dello spettacolo “Sogno di una notte di mezza Palermo. L’estate di Rosalia” che andrà in scena mercoledì 12 luglio (ore 21) sul Sagrato della Cattedrale insieme a Valentina Apollone, Federica Marullo, Stefania Matta, Giuditta Perriera e Francesca Picciurro, per la regia di Claudia Puglisi che ha scritto anche i testi, con le musiche de Le Matrioske (Ciccio Piras, Virginia Maiorana, Simona Ferrigno); testi delle canzoni a cura di Francesca Picciurro. Sul palco anche l’Umanità al mercato, cui parteciperanno cittadini palermitani con gli allievi di CrescinTeatro della scuola di teatro Pupella.

L’ingresso agli spettacoli è libero.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.