Pre­sen­ta­to que­sta mat­ti­na, pres­so la Di­re­zio­ne Ge­ne­ra­le del­l’A­sp di Ca­ta­nia, il pro­get­to “Cam­pa­gna di al­fa­be­tiz­za­zio­ne sa­ni­ta­ria a scuo­la: uso si­cu­ro dei far­ma­ci e de­gli an­ti­bio­ti­ci”.

L’i­ni­zia­ti­va, pro­mos­sa e or­ga­niz­za­ta dal Di­par­ti­men­to del Far­ma­co nel­la cor­ni­ce del Pia­no re­gio­na­le del­la Pre­ven­zio­ne (PRP) 2020-2025 (LP4-PP10 Mi­su­re per il con­tra­sto al­l’an­ti­mi­cro­bi­co-re­si­sten­za), è ri­vol­ta a die­ci Isti­tu­ti sco­la­sti­ci del­la pro­vin­cia con l’o­biet­ti­vo di mi­glio­ra­re l’al­fa­be­tiz­za­zio­ne sa­ni­ta­ria de­gli stu­den­ti, la loro ca­pa­ci­tà, cioè, di ot­te­ne­re, ela­bo­ra­re e com­pren­de­re in­for­ma­zio­ni sa­ni­ta­rie di base, per po­ter ef­fet­tua­re scel­te con­sa­pe­vo­li per la loro sa­lu­te e nel­lo spe­ci­fi­co ri­guar­do al­l’u­ti­liz­zo dei far­ma­ci e de­gli an­ti­bio­ti­ci in par­ti­co­la­re.

“Av­via­mo que­sto nuo­vo pro­get­to di for­ma­zio­ne e co­mu­ni­ca­zio­ne ri­vol­to ai più gio­va­ni – ha det­to il di­ret­to­re ge­ne­ra­le del­l’A­sp di Ca­ta­nia, Giu­sep­pe La­gan­ga Sen­zio – con l’o­biet­ti­vo di au­men­ta­re la loro co­no­scen­za e la con­sa­pe­vo­lez­za sul cor­ret­to uso dei far­ma­ci. Sia­mo gra­ti agli Isti­tu­ti sco­la­sti­ci che han­no ade­ri­to al­l’i­ni­zia­ti­va per ave­re rin­no­va­to an­co­ra una vol­ta que­sta al­lean­za per l’e­du­ca­zio­ne alla sa­lu­te del­le gio­va­ni ge­ne­ra­zio­ni. Ri­te­nia­mo che le scuo­le sia­no un ter­re­no fer­ti­le per la co­mu­ni­ca­zio­ne sia per i ra­gaz­zi, sia per le fa­mi­glie”.

Il pro­get­to è sta­to il­lu­stra­to dal di­ret­to­re del Di­par­ti­men­to del Far­ma­co, Ma­ria Anna D’A­ga­ta.In­ter­ve­nu­ti, il di­ret­to­re del Di­par­ti­men­to di Pre­ven­zio­ne e re­spon­sa­bi­le azien­da­le del PRP, An­to­nio Leo­nar­di, che ha ri­vol­to il suo sa­lu­to ai pre­sen­ti; il di­ret­to­re del­l’UOC Ser­vi­zio Igie­ne ali­men­ti e nu­tri­zio­ne (Siav) e coor­di­na­tri­ce azien­da­le del PRP, Ele­na Alon­zo; la re­fe­ren­te per l’e­du­ca­zio­ne alla sa­lu­te del­l’Uf­fi­cio Sco­la­sti­co Re­gio­na­le (Usr)-am­bi­to di Ca­ta­nia, Ma­ria Gra­zia Va­sta; la di­ri­gen­te far­ma­ci­sta, Ester Ga­raf­fo.

I tu­tor far­ma­ci­sti coin­vol­ti nel pro­get­to

Il pro­gram­ma de­gli in­con­tri che si svi­lup­pe­ran­no fino alla fine del mese di mar­zo, pre­ve­de 20 ore di for­ma­zio­ne su: or­ga­niz­za­zio­ne del Ser­vi­zio sa­ni­ta­rio na­zio­na­le e del­l’as­si­sten­za far­ma­ceu­ti­ca, uso si­cu­ro dei far­ma­ci, far­ma­co­vi­gi­lan­za e uso ap­pro­pria­to de­gli an­ti­bio­ti­ci. Ogni clas­se sarà inol­tre un la­bo­ra­to­rio crea­ti­vo per l’i­dea­zio­ne di una cam­pa­gna di co­mu­ni­ca­zio­ne rea­liz­za­ta dai gio­va­ni e ri­vol­ta ai gio­va­ni, sul­l’u­so dei far­ma­ci e sul fe­no­me­no del­l’an­ti­bio­ti­co-re­si­sten­za. I pro­get­ti sa­ran­no in­fi­ne va­lu­ta­ti da una com­mis­sio­ne e la mi­glio­re crea­ti­vi­tà sarà adot­ta­ta dal­l’A­sp di Ca­ta­nia e vei­co­la­ta, dal mese di apri­le, sui ca­na­li di co­mu­ni­ca­zio­ne azien­da­li e sui so­cial.

Sa­ran­no 22 i tu­tor far­ma­ci­sti del­l’A­sp di Ca­ta­nia che gui­de­ran­no gli step for­ma­ti­vi de­di­ca­ti agli alun­ni del­le ter­ze clas­si de­gli Isti­tu­ti Su­pe­rio­ri che ade­ri­sco­no al pro­get­to.

“Il pro­get­to pun­ta alla pro­mo­zio­ne del­l’al­fa­be­tiz­za­zio­ne sa­ni­ta­ria de­gli stu­den­ti, in modo da ren­der­li più con­sa­pe­vo­li nel­le scel­te sa­ni­ta­rie, e nel­lo spe­ci­fi­co nel­l’u­so dei far­ma­ci – ha det­to D’A­ga­ta -. I ra­gaz­zi sa­ran­no inol­tre pro­ta­go­ni­sti del­le at­ti­vi­tà per­ché sa­ran­no coin­vol­ti at­ti­va­men­te nel­la rea­liz­za­zio­ne di una cam­pa­gna di co­mu­ni­ca­zio­ne. Cre­dia­mo mol­to nel­la loro ca­pa­ci­tà di co­mu­ni­ca­re in modo coin­vol­gen­te, sem­pli­ce e au­ten­ti­co, per ri­spon­de­re alle esi­gen­ze e ai ri­fe­ri­men­ti cul­tu­ra­li del­la loro fa­scia d’e­tà e sen­si­bi­liz­za­re le loro fa­mi­glie su que­sti im­por­tan­ti ar­go­men­ti”.

Gli Isti­tu­ti sco­la­sti­ci ade­ren­ti al­l’i­ni­zia­ti­va

Al­l’in­con­tro di oggi era­no pre­sen­ti, il di­ri­gen­te sco­la­sti­co del Li­ceo Scien­ti­fi­co “Ga­li­leo Ga­li­lei”, Ema­nue­le Ra­pi­sar­di, con la re­fe­ren­te per l’e­du­ca­zio­ne alla sa­lu­te, Giu­sep­pi­na Pao­la Quar­ta­ro­ne; i re­fe­ren­ti per l’e­du­ca­zio­ne alla sa­lu­te: Dino Di Fran­co, e il do­cen­te Giu­sep­pe An­to­nio Bri­schet­to,del­l’I­sti­tu­to di Istru­zio­ne Su­pe­rio­re “C. Gem­mel­la­ro”; Sal­va­to­re Fa­zio, del Li­ceo Ar­ti­sti­co “E. Gre­co”; Se­ba­stia­na Di Dio, del­l’I­sti­tu­to Om­ni­com­pren­si­vo “Pe­sta­loz­zi”; Fran­ce­sca Bo­nac­cor­si, del Li­ceo Clas­si­co “Spe­da­lie­ri”; Ga­briel­la Mo­ra­bi­to, del­l’I­sti­tu­to d’I­stru­zio­ne Su­pe­rio­re “Mar­co­ni-Man­ga­no”; le do­cen­ti Ro­ber­ta Ca­tra e Giu­sep­pi­na Lo Giu­di­ce, del Li­ceo Sta­ta­le “L. Ra­di­ce”.

Par­te­ci­pa­no al­l’i­ni­zia­ti­va an­che l’I­sti­tu­to Tec­ni­co Com­mer­cia­le “G. De Fe­li­ce” (Ca­ta­nia), l’I­sti­tu­to Om­ni­com­pren­si­vo “C.A. Dal­la Chie­sa” (Cal­ta­gi­ro­ne), il Li­ceo Clas­si­co “Ma­rio Cu­tel­li” (Ca­ta­nia)

Con­tra­sta­re l’an­ti­bio­ti­co-re­si­sten­za

L’an­ti­bio­ti­co-re­si­sten­za (AMR) è un’e­mer­gen­za di sa­ni­tà pub­bli­ca a li­vel­lo glo­ba­le. Di­ver­si an­ti­bio­ti­ci sono di­ven­ta­ti par­zial­men­te o del tut­to inef­fi­ca­ci ren­den­do ri­schio­se pro­ce­du­re me­di­che avan­za­te (es. che­mio­te­ra­pie an­ti­tu­mo­ra­li, tra­pian­ti d’or­ga­no, pro­te­si d’an­ca). Si cal­co­la che, in Eu­ro­pa, cir­ca 25 mila de­ces­si al­l’an­no sia­no do­vu­ti ad in­fe­zio­ni da bat­te­ri re­si­sten­ti agli an­ti­bio­ti­ci e si sti­ma che, en­tro il 2050, se non si riu­sci­rà a con­te­ne­re il fe­no­me­no, le mor­ti po­treb­be­ro ar­ri­va­re a 10 mi­lio­ni (fon­te OMS).

L’I­ta­lia è uno dei Pae­si eu­ro­pei con i li­vel­li più alti di AMR, sem­pre su­pe­rio­re alla me­dia eu­ro­pea, e con un ele­va­to con­su­mo di an­ti­bio­ti­ci (al 5° po­sto, dati ESAC-Net del­l’EC­DC). La mag­gior par­te di que­ste in­fe­zio­ni è gra­va­ta da ele­va­ta mor­ta­li­tà (fino al 30%) e ca­pa­ci­tà di dif­fon­der­si ra­pi­da­men­te nel­le strut­tu­re sa­ni­ta­rie.

L’Or­ga­niz­za­zio­ne Mon­dia­le del­la Sa­ni­tà, ri­co­no­scen­do l’AMR un pro­ble­ma com­ples­so che può es­se­re af­fron­ta­to solo con in­ter­ven­ti coor­di­na­ti mul­ti­set­to­ria­li, pro­muo­ve un ap­proc­cio One Heal­th, ba­sa­to sul­l’in­te­gra­zio­ne di di­sci­pli­ne di­ver­se e sul ri­co­no­sci­men­to che la sa­lu­te uma­na, la sa­lu­te ani­ma­le e la sa­lu­te del­l’e­co­si­ste­ma sia­no in­dis­so­lu­bil­men­te le­ga­te.

