Di seguito l’elenco dei candidati al consiglio comunale di Catania presenti nelle due liste che fanno riferimento al Mpa: Popolari e Autonomisti e Grande Catania
LISTA POPOLARI E AUTONOMISTI
AIELLO PAOLO
ALBERGHINA GIUSEPPINA
BUFFO SALVATORE
BUSSOLARI DARIO
CARNAZZO GIUSEPPE
CASTORINA GIUSEPPE EMANUELE
CAZZETTA MARIA GIOVANNA
DI BARTOLO GIANFRANCO
DI BUONO UMBERTO
FISICARO SALVATORE ANTONIO ANGELO
FOTI TIZIANA
GALEANO GIUSEPPE ANTONINO
GATTUSO MATTIA
GIARDINA SILVIA
GRASSO DARIO
GRIMALDI VANESSA PIA LAILA
GUARNACCIA ANGELA
INGAGLIO DANTE
LOTA’ GIOVANNI MARIA
MAMMANA MANUELA
MAUGERI STEFANO VINCENZO AGATINO
MESSINA ALESSANDRO
NALBONE ALESSIO ANTONIO
PARISI ALFIO
PEZZINO EMANUELE PIERO
PIAZZA VINCENZO GAETANO
RAGONESE FRANCESCO
RAMONDETTA GIOVANNA
RAPISARDA FRANCESCO
ROSSI SALVATORE
ROTELLA MARIA GRAZIA
SAPIA GIUSEPPA ANNA
SCUDERI ANGELO ROSARIO
STRANO MARIA GIACOMA
TRINGALE SALVATORE
VACCINO LOREDANA KATIA
LISTA GRANDE CATANIA
ANASTASI SEBASTIANO GIOVANNI
BALSAMO GIUSEPPE
BELFIORE SALVATORE
BELVEDERE ALESSANDRO
BRUCCHIERI BRUNO
BUCISCA MARTINA CONCETTA
BUDA MARIA CONCETTA
CAMPISI ALESSANDRO
CAPUANO GIUSEPPE DAMIANO
CHIARENZA GABRIELLA
D’ANTONIO SANTO SONNY
DI FAZIO CARMELA
DRAGO ROSALIA
FELICIOLI MARIA GRAZIA
GAMBADORO MARIA DOMENICA
GIUSTOLISI FRANCESCO
GRASSO ORAZIO MARIO
LA CAVA GIUSEPPA
LO CASCIO FRANCESCO
MAGRI’ RITA
MARCHESE CARMELO PIETRO MAURIZIO
MONTORO VERONICA
NICOTRA GIUSEPPE
ORLANDO ERNESTO
PALAZZOTTO GIUSEPPE
PENNA ANTONINO
PRINCIPATO ANGELA
RUSSO GIUSEPPE
SCHEMBRI VALERIA
SEMINARA ANTONIO
SERRANO ORAZIO
SPOTO SERENA ALESSIA LUISIANA
TERRANOVA LUCIA
TOSCANO CESARE
TOSTO MARIA
VINCIGUERRA DOMENICO
Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.
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