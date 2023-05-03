Di seguito l’elenco dei candidati al consiglio comunale di Catania presenti nelle due liste che fanno riferimento al MpaPopolari e Autonomisti e Grande Catania

 

LISTA POPOLARI E AUTONOMISTI

AIELLO PAOLO

ALBERGHINA GIUSEPPINA

BUFFO SALVATORE

BUSSOLARI DARIO

CARNAZZO GIUSEPPE

CASTORINA GIUSEPPE EMANUELE

CAZZETTA MARIA GIOVANNA

DI BARTOLO GIANFRANCO

DI BUONO UMBERTO

FISICARO SALVATORE ANTONIO ANGELO

FOTI TIZIANA

GALEANO GIUSEPPE ANTONINO

GATTUSO MATTIA

GIARDINA SILVIA

GRASSO DARIO

GRIMALDI VANESSA PIA LAILA

GUARNACCIA ANGELA

INGAGLIO DANTE

LOTA’ GIOVANNI MARIA

MAMMANA MANUELA

MAUGERI STEFANO VINCENZO AGATINO

MESSINA ALESSANDRO

NALBONE ALESSIO ANTONIO

PARISI ALFIO

PEZZINO EMANUELE PIERO

PIAZZA VINCENZO GAETANO

RAGONESE FRANCESCO

RAMONDETTA GIOVANNA

RAPISARDA FRANCESCO

ROSSI SALVATORE

ROTELLA MARIA GRAZIA

SAPIA GIUSEPPA ANNA

SCUDERI ANGELO ROSARIO

STRANO MARIA GIACOMA

TRINGALE SALVATORE

VACCINO LOREDANA KATIA

 

LISTA GRANDE CATANIA

ANASTASI SEBASTIANO GIOVANNI

BALSAMO GIUSEPPE

BELFIORE SALVATORE

BELVEDERE ALESSANDRO

BRUCCHIERI BRUNO

BUCISCA MARTINA CONCETTA

BUDA MARIA CONCETTA

CAMPISI ALESSANDRO

CAPUANO GIUSEPPE DAMIANO

CHIARENZA GABRIELLA

D’ANTONIO SANTO SONNY

DI FAZIO CARMELA

DRAGO ROSALIA

FELICIOLI MARIA GRAZIA

GAMBADORO MARIA DOMENICA

GIUSTOLISI FRANCESCO

GRASSO ORAZIO MARIO

LA CAVA GIUSEPPA

LO CASCIO FRANCESCO

MAGRI’ RITA

MARCHESE CARMELO PIETRO MAURIZIO

MONTORO VERONICA

NICOTRA GIUSEPPE

ORLANDO ERNESTO

PALAZZOTTO GIUSEPPE

PENNA ANTONINO

PRINCIPATO ANGELA

RUSSO GIUSEPPE

SCHEMBRI VALERIA

SEMINARA ANTONIO

SERRANO ORAZIO

SPOTO SERENA ALESSIA LUISIANA

TERRANOVA LUCIA

TOSCANO CESARE

TOSTO MARIA

VINCIGUERRA DOMENICO

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