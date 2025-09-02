“Anna Marchesini una e trina” (Ed. Sabinae) ovvero la prima biografia in Italia che racconta la vita e la carriera professionale di una delle attrici più amate è il titolo dell’opera che Daniela Montemagno presenterà, nell’ambito di “Autori & Libri” giovedì 4 settembre p.v. alle ore 19.00 nel living del Pata Pata di Sampieri.

L’autrice converserà con la giornalista Monica Cartia.





Anna Marchesini, scomparsa nove anni fa all’età di 63 anni, ha contribuito all’affermazione di una comicità al femminile, un modello per tante altre artiste pronte a condividere con il pubblico spunti scherzosi sulla quotidianità con uno sguardo disincantato ed ironico. Anna Marchesini è stata doppiatrice, regista teatrale, mediatrice culturale, scrittrice letteraria, docente di recitazione.

Il suo stile, il modo di porsi mai banale ma certamente dissacrante, ironico sino al limite con lo sfottò, ha attratto su di sé l’interesse e l’affetto del grande pubblico.

Ha fatto parte de Il Trio, con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che ha lavorato con continuità dal 1982 al 1994 e si è eccezionalmente ricostituito per l’ultima volta nel 2008, seppure per sole tre serate televisive, per festeggiare i 25 anni dalla fondazione.

