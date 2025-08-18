L’appuntamento con Simonetta Agnello Hornby di venerdì 22 agosto p.v. alle 19.00 nel living del Pata Pata è annullato.

Alla base della decisione la comunicazione che la scrittrice è impossibilitata a raggiungere Sampieri per motivi strettamente personali.

L’autrice, che vive a Londra, doveva affrontare nella sua lectio magistralis il tema: “La letteratura del ‘900 siciliano con gli occhi delle donne”. Si è riservata di farlo in una prossima occasione.

La direzione artistica e l’organizzazione degli eventi ringrazia la scrittrice siciliana per avere condiviso il progetto culturale della settima edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e la seconda di “Cogitare” e le augura buona vita sempre.

“Cogitare” intanto riprende il suo cammino mercoledì 20 agosto p.v. alle ore 19.00.

Sarà il Prof. Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura de “La Sapienza” di Roma, a trattare nella sua lectio un tema di grande attualità urbanistica: “ Le forme dell’acqua tra la terra e il mare”.

L’occupazione delle coste, la gestione delle acque marine e fluviali rispetto al governo dei territori si impone oggi come ipotesi di lavoro urgente ed indispensabile per garantire l’ambiente e l’eco sistema.

L’appuntamento vale come corso di formazione per l’Ordine degli Architetti di Ragusa che sponsorizza l’evento.

