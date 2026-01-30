La gara, in programma dal 28 febbraio al 1° marzo prossimi nell’Agrigentino e organizzata dalla Tempo srl, inaugurerà il Campionato Siciliano Rally 2026 per vetture moderne, storiche e classiche

Tra le novità, la cerimonia di partenza dal Viale della Vittoria ad Agrigento





Il 2° Rally Monti Sicani è entrato nel vivo. In data odierna, 30 gennaio, infatti, si apriranno le iscrizioni (per chiudersi giorno 20 febbraio) alla gara organizzata dalla Tempo srl di Eros Di Prima e dall’Automobile Club Agrigento presieduto da Salvatore Bellanca, in collaborazione con il Club Auto e Moto d’Epoca Valle del Platani Classic capitanato da Totò Scozzari, promotore dell’evento. La manifestazione, in scena dal 28 febbraio al 1° marzo prossimi, interesserà i selettivi asfalti dell’Agrigentino su un percorso ad anello attorno al suggestivo Monte Cammarata e sarà valida quale triplice appuntamento inaugurale del Campionato Siciliano Rally 2026 per auto moderne, storiche e classiche. Andando al programma, sabato 28 febbraio vedrà lo svolgersi delle consuete verifiche tecnico-sportive e dello shakedown, previsto quest’ultimo lungo la SP 20 (ovvero un tratto della nuova PS “Santa Croce”); alle 19:30, invece, si celebrerà la cerimonia di partenza presso l’incantevole Viale della Vittoria, ad Agrigento, tra le attese novità dell’edizione 2026.





L’indomani mattina, invece, lo start della competizione vera e propria con la disputa di nove prove speciali: le confermate “Cammarata-Santa Rosalia” (8,8 chilometri), già teatro in passato dell’omonima cronoscalata, la “Alessandria della Rocca-San Biagio Platani” (4,29 chilometri) nonché l’inedita e sopracitata “Santa Croce” (4,4 chilometri) che si concluderà nel piazzale antistante lo stadio comunale di Casteltermini; tutte le frazioni cronometrate saranno affrontate tre volte ciascuna. Per quanto concerne la logistica, il centro nevralgico sarà nuovamente il centro commerciale La Fornace sulla SS 189 che ospiterà parco assistenza, riordini, palco d’arrivo e premiazioni finali; presso i locali dell’Halykos Hotel di Cammarata, invece, direzione gara, segreteria e sala stampa.

Per la riproposizione della kermesse, risultata fondamentale la sinergia con i rappresentanti delle istituzioni locali: Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia), Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, e il suo assessore Carmelo Cantone, con deleghe al Turismo, allo Sport e ai Grandi Eventi, Gioacchino Nicastro, Sindaco di Casteltermini, e Dino Zimbardo, Sindaco di San Giovanni Gemini. Per ulteriori informazioni, saranno consultabili il sito web www.tempo-sport.org o la pagina FB www.facebook.com/rallyterredipirandello.

