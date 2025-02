Una iniziativa fondamentale perché crea un importante momento di raccordo tra i giovani e il mondo del lavoro. Un passaggio di grande valenza strategica in grado di garantire ai giovani siciliani opportunità di crescita professionale e che potrà propiziare il loro l’inserimento nel mondo del lavoro”.

Mauro Pantó, presidente della Sas e dirigente regionale della Democrazia Cristiana, ha sottolineato con soddisfazione l’inaugurazione dello Sportello del Centro per l’impiego presso l’Ersu di Palermo.

“È più che mai necessario- ha detto ancora Pantò- che oggi le istituzioni compiano ogni sforzo possibile per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro a studenti e neolaureati. I giovani rappresentano il futuro e la linfa vitale di una terra come la Sicilia che non può permettersi di perdere o non utilizzare al meglio le proprie risorse migliori. Soprattutto in un’epoca di grandi cambiamenti è fondamentale l’apporto delle nuove generazioni per la crescita dell’isola. Ha operato con lungimiranza l’Assessore Regionale al Lavoro, Nuccia Albano, nel costruire un ponte ideale che da subito consente ai giovani di acquisire la necessaria consapevolezza delle frontiere professionali verso le quali dirigersi”.

