La Sviluppo Sud Catania è lieta di annunciare l’ingaggio di Arinze Kelvin Nwachukwu, schiacciatore opposto nigeriano classe 2002.

Un innesto di prestigio internazionale che porta nella squadra etnea non solo talento e potenza fisica, ma anche una storia umana di grande ispirazione.

Nato in Nigeria, Arinze ha affrontato fin da bambino sfide e difficoltà che avrebbero potuto porre fine a qualsiasi sogno sportivo. A soli 9 anni rimase vittima di un grave incidente stradale in cui si fratturò la gamba destra e la clavicola. Nella vita di tutti giorni, come spesso accade ai ragazzi africani, lavorava come apprendista in una calzoleria. Ma è proprio da queste difficoltà che è nato il fuoco della passione. Fino a 15 anni ha giocato a calcio, come la maggior parte dei ragazzi nigeriani. Dopo una breve parentesi nel basket, è stato il fascino della pallavolo, scoperta quasi per caso, a cambiare il corso della sua vita. Mentre andava al campo di pallacanestro, infatti, scorse in un altro campo un allenamento di pallavolo. Un colpo di fulmine.





Il suo percorso, in rapida ascesa, lo ha già visto protagonista nei campionati di Turchia, Russia, Kuwait e Slovenia, oltre che in Italia con il Synergy VBC Mondovì, dove nella stagione 2021/2022 ha firmato 502 punti.

A Catania vestirà la maglia numero 12 e darà ulteriore forza all’ambizioso progetto tecnico della società.

A soli 22 anni è già stato definito da molti osservatori “il prossimo grande talento della pallavolo”, grazie a un fisico imponente (2,15 metri di altezza), una notevole esplosività e un’incredibile efficacia in attacco.

Le parole di Arinze: “Sono molto contento di tornare in Italia, dove ho già fatto una bella esperienza. Mi auguro il meglio per questa nuova stagione e spero di dare il mio meglio in allenamento, in partita, in tutto”.

La dirigenza della Sviluppo Sud Catania accoglie Arinze con entusiasmo, certa che la sua energia, la sua esperienza internazionale e la sua fame di riscatto potranno fare la differenza, in campo e fuori.





Il direttore generale Massimo D’Onofrio: “Arinze Kelvin è un giocatore che abbiamo già avuto modo di vedere nel campionato italiano durante la stagione 2021/22, quando vestiva la maglia del Mondovì. In quell’anno, nonostante la squadra fosse destinata alla retrocessione e non avesse grandi alternative tecniche oltre a lui, si mise subito in evidenza realizzando 502 punti, il record stagionale. La sua caratteristica principale è chiaramente l’attacco. Parliamo di un atleta alto 2,15 metri che prende la palla altissima e, a differenza di altri giocatori molto alti, ha anche una notevole capacità di salto. È un giocatore elastico, con una struttura muscolare importante, ben coordinato nonostante l’altezza. E’ un giocatore grintoso, determinato, con una forte componente agonistica che lo rende ancora più completo. Oggi, con il suo ritorno nel nostro campionato, ha l’occasione di giocarsi una fetta importante della sua carriera. Credo che riparta con convinzione e grande determinazione. Se riuscirà a esprimere tutto il suo potenziale, potrà essere per noi un elemento fondamentale, forse anche l’uomo che fa davvero la differenza. Su di lui abbiamo grandissime aspettative”.arinze kelvin nwachukwu dalla nigeria a catania: una storia di talento, determinazione e riscatto

