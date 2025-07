Sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, due giorni nel cuore dell’Etna, tra survival, fuoco, sfide e condivisione con l’evento “Sicilia Survival ASI Camp”. La prima edizione del raduno regionale dedicato a tutti gli appassionati di outdoor survival, bushcraft, trekking e prepping farà vivere ai partecipanti tutta una serie di emozioni, con gare e sfide survival, trekking tra grotte e colate laviche, una notte in tenda davanti a un fuoco tribale e poi musica, racconti, confronto tra appassionati ed infine premi, attestati e titolo di miglior “Survivalista 2025”.

Due giorni selvaggi sull’Etna tra tende, zaini in spalla e fuochi accesi organizzati dal comitato provinciale di ASI Catania e Falchi dell’Etna Academy Survival.





I partecipanti vivranno una avventura indimenticabile, costruendo il proprio rifugio e accendendo un fuoco per la notte, ma non solo, ognuno filtrerà la propria acqua e dormirà in un bosco in tenda, ma non mancherà il trekking tra le grotte vulcaniche, tipiche della zona montuosa dell’Etna e tra le suggestive colate laviche antiche. E ancora lezioni, gare e giochi per tutti oppure ci si potrà rilassare al campo base godendo della natura e chiacchierare con altri appassionati. Mentre la notte ci si radunerà attorno a un fuoco per ascoltare musica e racconti in compagnia di buon cibo, balli e tanta condivisione.





Un’avventura aperta a tutti, ragazzi, adulti, famiglie e bambini e non occorre avere esperienza, ma solo voglia di vivere e divertirsi. Al termine della due giorni tanti premi, ma soprattutto il trionfo del vincitore, l’ultimo sopravvissuto nel torneo a eliminazione: solo uno sarà nominato miglior survivalista dell’anno, con premi esclusivi, attestato ufficiale e l’onore della tribù. Tutto questo grazie all’impegno di Francesco Pulvirenti, istruttore nazionale ASI master e responsabile del settore Survival per la Sicilia.

“Sarà un’esperienza unica, indimenticabile, ricca di passione e avventura – commenta il presidente provinciale ASI Catania Angelo Musmeci -. Anche se questa è soltanto la prima edizione, siamo sicuri che questo evento sarà molto partecipato grazie soprattutto all’esperienza di Francesco Pulvirenti, organizzatore e patron della manifestazione”.

