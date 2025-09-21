Arrivano i laboratori teatrali junior del Cineteatro Colosseum e del Re Mida – Casa Cultura di Palermo.

Appuntamento venerdì 23 settembre, alle 16.30, al Colosseum, in via guido Rossa, 7 (Bonagia), e mercoledì 24 settembre, sempre alle 16.30, Re Mida Casa Cultura, in via Filippo Angelitti, 32 (piazza Campolo).

Aperto ad accogliere qualsiasi bambino di età compresa tra i 5 e i 13 anni, è possibile partecipare a due primi appuntamenti completamente gratuiti che permetteranno ai bambini e alle loro famiglie, di provare i corsi e successivamente scegliere se continuare con questo percorso artistico. Ci sarà anche una giornata dedicata all’OPEN DAY in cui sarà possibile conoscersi ed avere un assaggio di quello che verrà fatto durante l’anno.

I Laboratori Teatrali Junior sono un luogo magico dove è possibile creare i propri sogni e realizzarli mettendoli in scena ed impersonificandoli: sono un luogo in cui ci si può esprimere in completa libertà, senza alcuna paura o imbarazzo bensì divertendosi e scoprendo, ogni giorno, la meraviglia del teatro, della fantasia e dell’immaginazione.

Grazie ad un appuntamento settimanale verranno spronati ed incoraggiati ad aprirsi e a lasciarsi guidare dalla magia di quest’arte, mettendo in scena durante l’anno ben due spettacoli teatrali inediti: uno di metà percorso, a dicembre, e uno finale a giugno, che permetteranno di provare le emozioni che solo il palco ed un pubblico riescono a trasmettere.

Il laboratorio ha l’obiettivo di regalare un’avventura ricca di emozioni e divertimento, puntando a sostenere i propri piccoli e ad impartirgli la fiducia in sé stessi di cui hanno bisogno nel quotidiano.

E’ gradita prenotazione telefonica al numero 3926393204, ma le porte restano aperte a tutti, anche all’ultimo minuto.

