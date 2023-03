Ars, alle deputate la proposta di istituire un gruppo di lavoro per migliorare le condizioni delle donne

di Press Service

08/03/2023

Il deputato segretario dell’ assemblea Regionale l’ On. Rosellina Marchetta in occasione della Giornata internazionale della donna, ha inviato una nota alle colleghe parlamentari dell’ Ars evidenziando come per l’ otto marzo occorre una comune riflessione in difesa delle molteplici tematiche che investono le donne, penalizzate in molteplici settori, dal campo lavorativo, a quello sociale, economico, professionale ed anche politico.

“Questa giornata – scrive l’ On. Marchetta – dedicata a noi tutte, deve costituire un momento di riflessione su una tematica di particolare attualità, e credo sia necessario un impegno comune per superare tutti quegli elementi che creano differenze e diseguaglianze; impegno che deve costituire una valida premessa per un futuro migliore. Noi donne, che in questo Parlamento, siamo state chiamate a ricoprire cariche istituzionali di rilievo e responsabilità, oggi, credo sia un dovere un nostro impegno profuso in modo concreto a difesa e promozione dei diritti delle donne”. Nella nota infine l’ On. Marchetta invita le colleghe a costituire un gruppo di lavoro al fine di affrontare iniziative volte a migliorare le condizioni delle donne sia nel mondo del lavoro, che nella vita sociale.

