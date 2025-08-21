Tipo segnalazione: Disservizio

Una piccola storia di disinformazione artistica a Palermo

Per ricordarci che verificare sempre è importante, anche quando si parla di cultura.





In occasione del Festino di Santa Rosalia, un articolo ha attribuito all’artista Dario Denso Andriolo un’installazione che non esisteva. In realtà, quest’anno Andriolo ha realizzato Genius Loci, un’installazione immersiva alla Chiesa della GanciaAssessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilian, promossa dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e curata da Anastasia De Marco.





Un invito a guardare con i propri occhi ciò che accade attorno a noi, anche nell’arte.





#artecontemporanea #palermo #santarosalia #geniusloci #dariodensoandriolo

