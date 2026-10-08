



Tele One si conferma ancora una volta la televisione locale più seguita in Sicilia.

È quanto emerge dagli ultimi dati certificati Auditel relativi al mese di agosto 2026, che assegnano a Tele One il primato regionale per ascolto medio, con 3.400 telespettatori medi sintonizzati ogni minuto della giornata sul canale 16.

Un risultato di grande rilievo, accompagnato da oltre un milione di contatti netti nell’ultimo mese rilevato e diffuso da Auditel, a testimonianza della capacità della rete di raggiungere quotidianamente un pubblico sempre più ampio in tutta la Sicilia.

Il dato di agosto rappresenta una nuova importante conferma di un percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato Tele One ai vertici dell’emittenza televisiva siciliana. Già nel corso del 2025, infatti, la rete si era più volte posizionata al primo posto regionale per ascolto medio, conquistando il gradino più alto del podio tra le televisioni locali dell’Isola.

«Questo risultato rappresenta per Tele One molto più di un semplice dato di ascolto – commenta l’editore Giuseppe Speciale –. È la fotografia di un rapporto di fiducia costruito giorno dopo giorno con il nostro pubblico e il riconoscimento del lavoro di un’intera squadra che ha scelto di investire con determinazione nella qualità, nell’informazione e nella capacità di raccontare la Sicilia attraverso una televisione sempre più moderna e competitiva.»

Un primato che nasce da una presenza capillare sul territorio e da un’offerta editoriale che mette al centro informazione, attualità, intrattenimento, sport e grandi eventi, con l’obiettivo di essere ogni giorno un punto di riferimento per i siciliani.

«Essere scelti ogni giorno da migliaia di telespettatori è il risultato più importante che una televisione possa ottenere – prosegue Speciale –. I numeri certificati da Auditel ci dicono che la direzione intrapresa è quella giusta e ci spingono a guardare al futuro con ancora maggiore entusiasmo e ambizione. Il primo posto negli ascolti certificati Auditel – conclude Speciale – è oggi una responsabilità oltre che un motivo di orgoglio: quella di continuare a meritare, ogni giorno, la fiducia di un pubblico che ha scelto Tele One come propria televisione di riferimento Per questo Tele One continuerà a investire nelle persone, nelle tecnologie e nei contenuti, per offrire una televisione sempre più vicina, autorevole e capace di parlare a tutta la Sicilia”.





La forza di Tele One corre anche sul digitale

Il successo della rete non si limita alla televisione tradizionale. Tele One è oggi un vero ecosistema editoriale, capace di raggiungere il proprio pubblico attraverso televisione, sito internet, applicazioni e piattaforme social.

Particolarmente significativo è il risultato ottenuto su Facebook, dove la pagina ufficiale di Tele One ha raggiunto 585.000 follower, generando oltre 50 milioni di interazioni al mese.

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