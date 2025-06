“Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio del piano di stabilizzazioni di operatori sociosanitari all’Asp di Palermo. Con le prime 44 assunzioni parte un iter che porterà l’amministrazione ad assumere in tutto circa 200 precari”. Lo scrive in una nota la Fials Palermo che per voce del commissario Giuseppe Forte ringrazia l’Asp e l’assessorato regionale alla Salute per il risultato e chiede di “compiere un ulteriore sforzo per stabilizzare il personale residuale, non solo Oss, ma anche gli altri profili quali autisti, assistenti sociali, tecnici, logopedisti, fisioterapisti, psicoterapeuti e altri profili dirigenziali. Il tutto destinando il 50% della massa finanziaria complessivamente prevista per il personale precario al completamento del processo di stabilizzazione”. La Fials chiede inoltre l’esito degli ultimi bandi di ricognizione del personale precario, “con evidenza dei numeri e dei profili che hanno maturato i requisiti, nonché di procedere ad un’ulteriore ricognizione al fine di determinare con esattezza il numero dei lavoratori che matureranno i requisiti per la stabilizzazione entro il 31 dicembre 2025”.

