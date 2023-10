Sono giunte alla nostra associazione segnalazioni da parte di parenti degli alunni, in merito al fatto che, all’interno di alcuni istituti, durante ore di lezione, è stato distribuito materiale stampato, di carattere religioso, a firma “Luigi Renna, Arcivescovo di Catania”. Come è ben noto, il fatto in sé costituisce una situazione estremamente inopportuna e contraria al supremo principio costituzionale di laicità della Scuola pubblica.

L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR, nel suo organo territoriale del Circolo di Catania, ha chiesto via PEC ai Responsabili scolastici di vigilare presso l’Istituto di competenza, affinché NON si verifichi la consegna agli studenti di volantini o altro materiale proveniente da istituzioni religiose, nel rispetto delle condizioni di salvaguardata della laicità della Scuola pubblica.

Si tratta di circostanze ormai da anni censurate nella scuola pubblica, che ledono fortemente i diritti dei giovani e dei rispettivi genitori, non propensi a manifestazioni di proselitismo negli Istituti pubblici di istruzione. La funzione degli educatori deve essere, in opposto, quella di far comprendere ai giovani che nel mondo sussistono varie credenze e diverse sensibilità, e che la Scuola ha lo specifico compito di accogliere tutti, senza discriminare nessuno, evitando accuratamente di spingere verso forme di culto, che possono essere partecipate liberamente nelle sedi opportune, ma non nelle istituzioni pubbliche. E questo a prescindere dall’avvalersi o meno della IRC.

Grazie alla presenza sul territorio di genitori e parenti attenti alla integrità della scuola pubblica, la nostra associazione, per sua parte, procederà a raccogliere ulteriori segnalazioni su eventi come quello qui evidenziato.

Esortiamo gli Organi di stampa locale a svolgere le loro funzioni e i doveri informativi affinché siano rese manifeste e adeguatamente indagate eventuali circostanze non corrispondenti allo spirito e alla lettera dei nostri principi costituzionali di laicità delle pubbliche istituzioni.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.