La Cisl Funzione Pubblica di Messina esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto all’ASP di Messina, con l’attribuzione degli incarichi di coordinamento che rappresentano un passo significativo nella valorizzazione del personale e nel rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio.

Un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie alla competenza, all’impegno e alla passione della nostra squadra, nonché alla costante condivisione di percorsi e strategie con il management aziendale, nell’ottica di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e di garantire una sanità pubblica più efficiente ed efficace.





«Si tratta di un risultato concreto – afferma la Segretaria della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri – che riconosce il valore e la professionalità di tanti operatori sanitari e che rafforza il principio della partecipazione e del dialogo costruttivo. La nostra azione continuerà con lo stesso spirito di unità e determinazione, per affrontare le prossime sfide e raggiungere ulteriori obiettivi a beneficio dei lavoratori e dei cittadini. a nome della Cisl Fp Messina ringrazio tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno sempre creduto nel cambiamento e dato il massimo per il raggiungimento di questo importante risultato. Uniti si vince.”

