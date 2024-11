Una grande festa del Cinema voluta per promuovere lo scambio culturale e creativo tra studenti della settima arte, offrendo loro un contesto dove possano mettere in luce le proprie capacità e condividere le rispettive esperienze legate alla creazione cinematografica, rendendo omaggio al loro talento.

E’ quella in programma dal 28 al 30 novembre a Palermo al Cinema Vittorio De Seta – Cantieri Culturali della Zisa – per la prima edizione del ‘Babbaluci Film Festival’, con la direzione artistica di Giuseppe Gigliorosso, della Scuola di Cinema indipendente Piano Focale – Eikona Film, e la direzione organizzativa di Giuseppe Messana, dell’Associazione per l’Arte: le due realtà culturali organizzano l’evento dedicato agli allievi delle scuole di cinema d’Italia in collaborazione con l’Associazione Zeste Hub, con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

“Un evento che è l’occasione per dare spazio a tante idee creative trasformate in emozionanti scene cinematografiche, accendendo i riflettori sulle opere prodotte dagli studenti delle scuole d’Italia”, dice Giuseppe Messana.

Sono ben 95 i cortometraggi pervenuti, provenienti da 28 scuole di cinema d’Italia (Milano, Padova, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Bari, Bologna, Catania, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce e Lucca) di cui 18 sono stati già selezionati dalla Direzione Artistica per essere successivamente valutati da una giuria di esperti composta da Marco Risi (regista e sceneggiatore), che ne sarà presidente, Daniele Ciprì (direttore della fotografia e regista), Massimo Gaudioso (sceneggiatore e regista), Marco Spoletini (montatore), Maurizio Di Rienzo (critico cinematografico) e Teresa Saponangelo (attrice).

I corti prescelti saranno proiettati assieme a una piccola sezione di cortometraggi stranieri fuori concorso.

“Abbiamo voluto anche una sezione di corti internazionali – dice Giuseppe Gigliorosso – per poter fare un confronto tra la produzione delle nostre scuole e quello che c’è fuori dall’Italia”.

Le proiezioni si terranno a partire dalle ore 18:30 nelle prime due serate, mentre la serata conclusiva del 30 novembre prenderà il via alle ore 21 – con diretta streaming – e sarà condotta dalla giornalista RAI Lidia Tilotta. Saranno tre i cortometraggi premiati, che si aggiudicheranno un premio in denaro sotto forma di borsa di studio:

1° classificato: € 1.500,00

2° classificato: € 1.000,00

3° classificato: € 500,00

Gli ospiti della serata finale saranno l’attore e regista Paride Benassai, che si esibirà in una performance – estratto dello spettacolo ‘Sale e Pepe’, Cocò Gulotta, attore e cantante, accompagnato dal chitarrista Alberto Di Rosa, e l’attore Ernesto Maria Ponte.

Dal 28 al 30 novembre, presso la sede del polo culturale Zeste Hub di Villa Riso, sarà contemporaneamente possibile seguire delle masterclass, la cui partecipazione è gratuita, in regia cinematografica, sceneggiatura, montaggio cinematografico, recitazione cinematografica e critica cinematografica. In ognuna delle tre mattinate ci saranno due masterclass in contemporanea: i partecipanti, quindi, potranno seguire più masterclass, ma ovviamente in giornate diverse.

Accedendo al sito si può consultare il programma degli eventi https://www.babbalucifilmfestival.it/ e iscriversi alle Masterclass.

I corti internazionali sono stati selezionati grazie alla collaborazione di Giuseppe Panebianco, Direttore Artistico del I-Fest International Film Festival, e di Franco Blandi, Direttore Artistico del Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc.

