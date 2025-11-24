Giuria tecnica e giuria critica d’accordo sull’assegnare al cortometraggio “Samsa” di Giampiero Puma, il premio di vincitore della seconda edizione del “Belpasso Film Festival “. La manifestazione cinematografica, che si è svolta al teatro “Nino Martoglio ” di Belpasso, ha avuto una madrina d’eccezione, Barbara Bouchet. La serata di gala che ha chiuso il Festival, è stata presentata da Salvo La Rosa.

La giuria popolare, invece, ha premiato “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo. La giuria dei giovani ha assegnato il premio a “Un petalo di speranza” di Michele Angelo Caruso. Miglior attore del Festival è stato insignito Luca Iacono, miglior attrice Arianna Botano.





Cala, dunque, il sipario sul Belpasso Film Festival 2025 che, grazie ad un’eccellente organizzazione, con la direzione artistica di Massimo Condorelli, ha avuto un grande successo di pubblico e di consensi. Già alla seconda edizione è sembrato di assistere ad un Festival consolidato da tempo. Questo grazie anche alla presenza di illustri personaggi del mondo cinematografico. Oltre alla ancora splendida Barbara Bouchet, sul palcoscenico il pubblico ha applaudito attori come Sofia Ricci, Andrea Roncato, Tony Sperandeo e Tuccio Musumeci, che ha ricevuto il premio alla carriera. Premiati anche Domenico Centamore e il giovane attore e tenore Valentino Buzza. Riconoscimenti pure a registi e sceneggiatori del calibro di Antonio Centomani e Alfredo Lo Piero. Premiato, infine, il direttore della fotografia Sebastiano Celeste, un veterano del settore. Al gran Galà di chiusura, erano presenti l’assessore regionale Andrea Messina e il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Arrivederci alla terza edizione.

Luogo: Teatro Nino Martoglio di Belpasso

