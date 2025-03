Giovedì 27 marzo 2025, alle ore 21:00, il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ospiterà un evento imperdibile per tutti gli amanti della comicità: “BIG COMEDY RING SHOW”, il format originale della SM Management che porta sul palco alcuni dei più celebri comici italiani in una sfida all’ultima risata. Lo spettacolo è organizzato da Madreperla Management, per la direzione artistica di Fabio Portaro, in collaborazione con Olimpo, Anna Salanitro Events Italia e il Circolo Auto Moto d’Epoca di “Alzavalvola” di Castroreale, presieduto da Enrico Munafó.

“Big Comedy Ring Show”, strutturato come una vera e propria competizione, vedrà alternarsi sul palco sette grandi nomi della comicità italiana, ognuno con il proprio stile unico e inconfondibile. Il pubblico sarà l’arbitro indiscusso della serata, decretando il vincitore tra battute, sketch e improvvisazioni.





A contendersi la scena saranno: Beppe Braida, volto storico di Zelig e Colorado, noto per il suo humor tagliente e le parodie del mondo dell’informazione, con il celebre tormentone “Attentato! Attentato!”; il mitico “Panettiere” di Zelig Stefano Chiodaroli, che con la sua comicità surreale e i monologhi esplosivi è diventato un personaggio cult del cabaret italiano; lo storico componente del duo “I Fichi d’India” Max Cavallari, protagonista di sketch irresistibili e battute fulminanti, capace di conquistare il pubblico con il suo humor travolgente; l’iconico comico pugliese Pino Campagna, celebre per il suo personaggio del “Papy Ultras” e le sue battute che raccontano il Sud Italia con ironia e affetto; il mimo più amato di Zelig, Simone Barbato, capace di strappare risate senza dire una parola grazie alla sua straordinaria espressività e alle sue gag senza tempo; Mauro Villata, comico di Colorado Café, noto per il suo umorismo esplosivo e la capacità di coinvolgere il pubblico con sketch originali e improvvisazioni irresistibili; e Max Pieriboni, altra punta di diamante di Colorado, apprezzato per la sua comicità surreale e le sue interpretazioni irresistibili.





“Big Comedy Ring Show” è molto più di un semplice spettacolo di cabaret: è un’esperienza interattiva, costruita con il ritmo incalzante di una puntata televisiva, in cui la velocità delle battute e il coinvolgimento del pubblico sono gli elementi chiave. L’obiettivo? Offrire due ore di puro divertimento in uno show che sa parlare a grandi e piccini, con un mix perfetto di gag, monologhi e improvvisazione.

«Portare sul palco del Mandanici un format così innovativo è una grande opportunità per il nostro pubblico. ‘Big Comedy Ring Show’ non è solo una serata di cabaret, ma un evento unico che mescola televisione e teatro dal vivo, regalando un’esperienza sempre nuova e coinvolgente. Siamo certi che sarà una serata indimenticabile, all’insegna della leggerezza e del divertimento» ha commentato il direttore artistico dello spettacolo Fabio Portaro.

I biglietti sono disponibili a partire da 15 euro (compresi diritti di prevendita) e possono essere acquistati sia al Botteghino del Teatro Mandanici, sia online al seguente link: https://mandanici.organizzatori.18tickets.it/event/41172





Per informazioni: 331 6703392

Orari Botteghino del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

Lunedì, mercoledì, venerdì: 9:30 – 12:30

Martedì, giovedì: 9:30 – 12:30 / 15:00 – 17:30

